Какие сферы затронет план по восстановлению экономики? Названы детали

Согласно проекту нацплана по восстановлению экономики, туристической и гостиничной отрасли России могут сократить ставку по НДС до 7%. Помимо этого, туризм и гостиничная отрасль могут получить 50% платежей по процентам по ранее выданным кредитам.

Также нацплан коснётся и операторов связи. В частности, правительство отсрочит для них на год норму о ежегодном увеличении на 15% объёма хранилищ трафика.

В документе также указано, что план восстановления экономики предполагает формирование резерва лекарств и медицинских изделий в России. Стоит также отметить, что общенациональный план действий по восстановлению российской экономики после пандемии предусматривает дополнительные инвестиции в транспортную инфраструктуру до 2024 года до 1 триллиона рублей. В том числе за счёт выпуска долгосрочных инфраструктурных облигаций.

Также пригородные пассажирские компании получат компенсацию за лизинг во второй половине года на 3,24 млрд рублей.

В план по восстановлению экономики также вошли сферы нефтегазохимии, нефтепереработки и нефтесервиса.

Негосударственные театры и концертные организации также отмечены в документе. Они получат компенсацию затрат в период отмены проведения культурно-массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Также предлагается поддержать фермеров на фоне спада в российской экономике через предоставление им в субъектах страны не менее 20% торговых мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции.

В нацплан также вошли меры по поддержке выпускников вузов. Предусмотрено и внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение дефицитов образования.