Какие секреты мог выдать Губанов: Обвинённый в госизмене учёный разрабатывал гиперзвуковой самолёт

Арестованный по делу о госизмене учёный Анатолий Губанов принимал участие в разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int. Такие сведения можно найти на сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru.

Из размещённых на портале документов следует, что за Губановым числится 119 научных работ на русском и английском языках. Среди них можно найти исследование турбулентности при полёте на скоростях звука, научные работы, связанные с проектом Hexafly-Int, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом, а также другие труды, связанные с авиастроением и полётами на сверхскоростях.

Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. Воеводенко Нина Владимировна, Губанов Анатолий Александрович, Талызин Вадим Алексеевич, Шардин Антон Олегович, - значится в сборнике трудов конференции.

Напомним, что слушания по делу Губанова проходят в закрытом режиме. Учёный считается экспертом в области высокоскоростных летательных аппаратов. При этом в вузе, где преподавал Губанов, неожиданно отреклись от него, не сумев ни подтвердить, ни опровергнуть его наличие в преподавательском составе.