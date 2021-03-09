|
Какие санкции США способны разрушить экономику России: ответ эксперта
09 марта 2021, 19:55 • 284 • Политика
Из-за новых ограничительных мер Москва может потерять 160 миллиардов долларов
Санкции США на экспорт российской нефти способны нанести сильнейший удар по экономике России, считает экс-заместитель председателя Центробанка, член совета директоров Внешторгбанка, финансист Олег Вьюгин.
В том случае, если наша страна останется без выручки от экспорта "черного золота", это будет иметь эффект шокового удара для экономики РФ, пишет URA.ru. Подобные ограничительные меры могут привести к тому, что Россия рискует потерять порядка 160 млрд долларов.
При этом Вьюгин, выступавший в эфире "Эха Москвы", добавил, что подобные санкции нанесут серьезный ущерб не только российской, но и мировой экономике. В частности, цены на нефть резко вырастут.
Собеседник эксперта, директор по вопросам международной экономики и финансам Совбеза администрации экс-президента США Барака Обамы Рори Макфакуар, подчеркнул, что американские ограничительные меры влияют на российские власти и ограничивают возможности Москвы.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность угрозами США о кибератаках на Россию. В Москве подобные сообщения, которые распространились в американских СМИ, назвали международным преступлением.
Ранее в авторитетном американском издании The New York Times сообщили, что Вашингтон намерен в течение трех недель отомстить Москве за "кибератаки". Штаты пригрозили, что их меры ощутимо скажутся на "разведке России, вооруженных силах и Владимире Путине".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
284
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 07:25
|
04 марта 2021, 06:05
|
07 марта 2021, 12:55
|
06 марта 2021, 00:15
|
08 марта 2021, 08:10
|
04 марта 2021, 10:40
|
03 марта 2021, 03:30