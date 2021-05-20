Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Главная / Политика

Какие российские компании попадут под санкции из-за "Северного потока – 2"

20 мая 2021, 09:00  •  104 • Политика
Фото: Nord Steram 2/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Вашингтон подчеркнул, что продолжает выступать против строительства газопровода
Госдепартамент США подтвердил приостановление санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Также в докладе были перечислены российские компании и суда, которые могут попасть под ограничения из-за деятельности по "Северному потоку – 2".
Суда "Владислав Стримов", "Юрий Топчет", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский" могут попасть под американские санкции, пишет РИА "Новости". Рестрикции также могут быть введены в отношении организаций "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".
Однако важно понимать, что на данный момент о введении санкций говорить пока рано, поскольку не факт, что суда и организации столкнутся с ограничительными мерами, поскольку в своем письменном заявлении глава Госдепа Энтони Блинкен не стал уточнять, что эти санкции будут или уже были введены.
К слову, комментируя отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, Блинкен отметил, что это делается во имя национальных интересов США, при этом подчеркнув, что Вашингтон продолжит выступать против строительства газопровода. Причина кроется в том, что по мнению Белого дома, проект может ослабить энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС.
Накануне, кстати, Вашингтон заявил, что не позволит достроить "Северный поток-2", пригрозив пустить в ход всевозможные инструменты давления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 01:40
Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"
20 мая 2021, 05:20
Экс-министр Украины назвал причину деградации своей страны
20 мая 2021, 01:40
Китайцы нашли в России "кошмар для всего надводного флота США"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.