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Какие "негласные правила" нарушил Мишустин: Мнение экспертов

02 марта 2020, 14:35  •  32 • Политика
После выхода статьи Bloomberg о том, что новый премьер России Михаил Мишустин нарушает "негласные правила", принятые в правительстве, на эту же тему высказались авторитетные российские эксперты. Они подметили ещё немало интересных моментов в работе главы кабмина.
На днях ИА Bloomberg рассказало о том, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин переделал всю работу госаппарата "под себя". Таким образом он, "не теряя времени даром", как бы ломает устоявшиеся за долгие годы традиции, считают журналисты.
Действиям нового премьера дали оценку и российские эксперты.

В частности, политтехнолог Марат Баширов подметил, что Мишустин стал устраивать рабочие встречи "практически на рассвете" - в 9 утра, а вице-премьеров вызывает на совещания по выходным. Баширов напомнил, что раньше подчинённые премьера собирались на заседаниях правительства по четвергам, остальные дни недели были посвящены командировкам и рабочим вопросам.

Политтехнолог добавил, что Мишустин в своей работе использует другую аппаратную логику. Она у него строится на опыте работы в ФНС, где командировки не были частью управленческих процессов. То есть большинство процессов можно было осуществлять дистанционно.
А военный корреспондент "КП" Александр Коц назвал ещё одну интересную особенность нового премьера: оказывается, он всегда называет жителей страны не гражданами России, а только "нашими людьми".
По мнению же телеведущего Владимира Соловьёва, который дал эксклюзивный комментарий Царьграду, Михаил Мишустин - "очень неравнодушный, очень живой, очень открытый человек", который умеет "слушать и слышать".
Это не значит, что на него можно повлиять или в чём-то переубедить, во что он не верит. Но он всегда очень серьёзно относится к сбору и к анализу информации, и исходя из этого делает быстро и чётко все необходимые изменения и поправки. Для того чтобы люди понимали чётко. То есть это было в работе налоговой, сейчас это вынесено на этот уровень,
- заявил журналист.

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