Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозят пытки в случае его передачи США, сообщил эксперт по правам человека ООН Нильс Мельцер. Он обратился к властям Великобритании и Швеции с призывом не выдавать американцам главного интернет-разоблачителя.

В ответ Стокгольм трусливо заявил, что не считает себя в праве комментировать расследование против Ассанжа. Лондону не хватило смелости даже на формальный ответ на обращение эксперта ООН.

"Пытки действительно вероятны, поскольку то, что ООН признает пыткой, в США ею не считается. Например, лишение сна или пытка водой, когда лежащего на спине связанного человека поливают водой область рта и носа", - считает политолог Эндрю Корыбко.

Аналогичного мнения придерживается бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт. Он указывает, что в арсенале американских спецслужб есть множество методик, которые формально не являются пытками. Например, Ассанжу могут создать невыносимые условия содержания.

"Охрана сможет прерывать его сон каждые 15 минут и светить в лицо, чтобы якобы убедиться, что заключенный жив", - сказал Беннетт в интервью каналу "360.tv".

Напомним, что на Джулиана Ассанжа выписали ордер об аресте по сфабрикованному обвинению в изнасиловании. Несколько лет основателю WikiLeaks приходилось прятаться в посольстве Эквадора, однако после смены власти в стране он был выдан полиции Великобритании.