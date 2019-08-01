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Какие пытки ждут основателя WikiLeaks в США: Экс-сотрудник американских спецслужб привел несколько примеров
01 августа 2019, 04:09 • 45 • Политика
Эксперт ООН считает, что Америка подвергнет Ассанжа пыткам, если он будет экстрадирован в эту страну. "Охрана сможет прерывать его сон каждые 15 минут и светить в лицо, чтобы якобы убедиться, что заключенный жив", - рассказал об одной из возможных пыток бывший сотрудник спецслужб США.
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозят пытки в случае его передачи США, сообщил эксперт по правам человека ООН Нильс Мельцер. Он обратился к властям Великобритании и Швеции с призывом не выдавать американцам главного интернет-разоблачителя.
В ответ Стокгольм трусливо заявил, что не считает себя в праве комментировать расследование против Ассанжа. Лондону не хватило смелости даже на формальный ответ на обращение эксперта ООН.
Аналогичного мнения придерживается бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт. Он указывает, что в арсенале американских спецслужб есть множество методик, которые формально не являются пытками. Например, Ассанжу могут создать невыносимые условия содержания.
Напомним, что на Джулиана Ассанжа выписали ордер об аресте по сфабрикованному обвинению в изнасиловании. Несколько лет основателю WikiLeaks приходилось прятаться в посольстве Эквадора, однако после смены власти в стране он был выдан полиции Великобритании.
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