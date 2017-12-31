Какие пророчества Ротшильдов сбылись в 2017 году

Иные конспирологи даже называют Ротшильдов тайными правителями мира, связывая с этой династией все важнейшие события…

Сам журнал прославился шифрованными обложками – головоломками про год грядущий. Многие считают их политическим пророчеством и, одновременно, планом действий «мировой закулисы».

Вот лишь два наглядных примера. На обложке «Мир -2015», вышедшей еще в ноябре 2014 года (!), перед Путиным кружился вертолет, а внизу мальчик нес самолетик под ноги президенту РФ. Безобидная, на первый взгляд, картинка. Но летом 2015 г. Франция под давлением США расторгла договор о строительстве вертолетоносцев для ВМФ России. Это была громкая история. А осенью в небе Египта террористы взорвали наш лайнер А 321. Все 224 человека на борту погибли.

На обложке «Мир-2016» британский премьер Кэмерон озадаченно смотрел в противоположную сторону от мировой элиты. Летом после брексита он и в самом деле ушел в отставку. Хотя до последнего дня мало кто верил, что Британия выйдет из ЕС.

Сбывались и многие другие «пророчества» журнала…

Однако на обложке «Мир в 2017 году» авторы напустили мистического тумана. Разместив вместо привычных фигур мировых политиков 8 оккультных карт Таро. Под броской надписью «Планета Трампа». На козырной карте новый президент США сидит на земном шаре. Трамп, кстати, в переводе с английского - Козырь!

Обложка «Мир в 2017 году»

Что поделаешь, представители западных элит любят баловаться мистикой, нумерологией в своих закрытых обществах, клубах, типа Бильдербергского.

«Комсомолку» тоже можно записать в пророки. Еще в апреле 2016 года мы опубликовали статью «Ротшильды накроют Америку Трампом!» Хотя его шансы были тогда минимальными. Так и случилось. В ноябре, сразу после выборов, мы констатировали: «Ротшильды таки накрыли Америку и планету Трампом».

ХОЗЯЙКА ДОЛЛАРА УХОДИТ

По просьбе «Комсомолки» ту обложку с картами Таро про мир в 2017 году оперативно расшифровали наши эксперты из Института научных исследований третьего тысячелетия Илья и Юрий Белоусы.

Они обнаружили занятную конспирологию. На обложке «пророческого номера», купленного через мобильные приложения AppStore, почему-то отсутствовала надпись «Планета Трампа». А на козырной карте вместо Дональда на земном шарике восседал… орел, символ ФРС США! Того самого Федрезерва, выполняющего в США роль Центробанка. Это хозяин Доллара, орган мировых банкиров. Финансисты-глобалисты, известно, ставили на Хиллари Клинтон.

Братья Белоусы сделали вывод: главный глобальный вопрос для «мировой закулисы» - кто победит? Трамп или ФРС в лице ее председателя Джанет Йеллен, ставленницы Обамы? Между прочим, на обложке ротшильдовского журнала прогнозов на 2016 год госпожа Йеллен стояла в центре мировой элиты! Очень влиятельная дама, отвечающая за мировую экономику.

Сегодня мы уже знаем ответ. Победил Трамп. Недавно он назначил нового Председателя Совета Федеральной резервной системы США. В начале февраля Йеллен уйдет в отставку. Она стала первым в новейшей истории ФРС руководителем, которого не переназначил президент, хотя показатели первых четырех лет у нее были хорошие. Ее предшественник Бернанке по кличке «Бен Вертолет» правил 8 лет. До него Алан Гринспен – целых 18.5!

Впрочем, для широкой общественности смена главы ФРС мало что говорит. Потому новость и не стала сенсацией. Зато для глобальной финансовой элиты это очень серьезный сигнал. Дональд Трамп, возможно, принял единственное самое важное решение своего президентства, пишет по этому поводу профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, бывший экономист Международного валютного фонда.

СУДЬЯ НА ГЛОБУСЕ

- Если убрать мистический флер карт Таро, что из расшифрованных вами пророчеств сбылось в 2017 году? – спрашиваю эксперта Илью Белоуса.

- Пророческий номер вышел спустя два дня после победы Трампа на президентских выборах. Удивляет скорость подготовки посвященной ему обложки.

- Или хозяева журнала заранее знали, кто победит...

- Не будем гадать на картах, знали или нет. Посмотрим лучше, как его нарисовали на карте «Суд».

ПРОГНОЗ: Трамп сидит на глобусе на флаге США, в руках держава и скипетр, что является отражением его велико-американских амбиций. Обычно на этой карте изображается Страшный суд и воскрешение из мертвых. «Экономист» Судьей сделал Трампа. Трамп – экономический националист. Убеждён, что свободная торговля убивает американскую экономику.

ФАКТ: Имперские амбиции подтвердились. 12 сентября 2017 года с трибуны 72-й Генассамблеи ООН Трамп откровенно заявил, что США будут тратить более $ 700 млрд на военные нужды. «Наша армия достигнет наивысшей за всю ее историю силы», - пообещал глава Белого дома. И в очередной раз пригрозил Северной Корее, «социалистической диктатуре Мадуро» в Венесуэле, Ирану… В новой военной доктрине противниками США стали Россия, Китай.

ПРОГНОЗ: В раскладе «Планета Трампа» козырь «Колесо Фортуны» находится в третьей позиции - «препятствие». Значит, на пути Трампа будут серьезные препятствия, которые ему необходимо преодолеть. Сама карта «Суд» расположена под наклоном. Это означает, что положение Трампа достаточно шаткое. Ему придется вести сложную борьбу с кланом либералов и банкирами.

ФАКТ: Весь 2017 год Трамп никак не мог избавиться от дамоклова меча "Рашагейта". Попал вместе с командой под прицел спецпрокурора США Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Конгресс установил контроль над ключевыми решениями в США, в том числе по санкциям против России, которые президент вынужден был подписать в августе. Американские либеральные СМИ тоже не дают спокойно уснуть Дональду, распространяя всевозможные слухи о нем. Президент, скрепя сердце, вынужден был расстаться с частью верных соратников, обеспечивших его победу на выборах. Пишут, что новый глава аппарата Белого дома генерал Келли нейтрализовал влияние на Трампа его зятя Кушнера и дочери Иванки. Президент, дескать, стал заложником в Овальном кабинете.

ПРОГНОЗ: Карта «Суд» не перевернута. Это означает, что ряд своих инициатив Трамп все же реализует. Обнулит большинство обамовских проектов, в том числе Obamacare, в области глобального потепления и, возможно, сделку по иранской ядерной программе. Выйдет из международных торговых соглашений...

ФАКТ: Трампу, действительно, удалось реализовать в 2017 году ряд своих предвыборных инициатив. Про грядущую отставку главы ФРС уже сказано. В конце декабря Конгресс окончательно утвердил самую масштабную налоговую реформу США за последние 30 лет. Трамп радостно подписал ее, назвав исторической. Ведь эта реформа была одним из главных козырей его предвыборной программы. Уже с 2018 года налог на бизнес, корпорации, предприятия будет снижен с 35 до 21 процента. Что, по мнению Трампа, усилит конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, приведет к росту национальной экономики. Будут послабления и для рядовых налогоплательщиков. Заодно реформа отменит ряд положений медицинской программы Obamacare, против которой выступал Дональд. Также президент, как и обещал, вышел из Парижского соглашения о климате, ЮНЕСКО и Транстихоокеанского партнерства. Отменен ряд экологических запретов Обамы в области энергетики.

Однако Трампу не удалось посадить за решетку Хиллари, свернуть сделку по иранской ядерной программе и построить стену на границе с Мексикой. Не произошло и заявленной в ходе предвыборной кампании «перезагрузки» с Россией. Наоборот, отношения между нашими странами ухудшились.

Впрочем, 20 января заканчивается лишь первый год его президентства из четырех. Первого срока...

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАНИКА

На обложке «Мир -2017», в отличие от прежних, с Россией фактически был связан лишь один символ. На карте «Башня» толпа несет знамя с серпом и молотом. Отсыл к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Этот юбилей в нашей стране прошел почти незаметно. Его ловко оттеснили на задний план споры вокруг фильма «Матильда».

ПРОГНОЗ: Сюжет карты «Башня» (прообраз знаменитой Вавилонской) говорит о разрушении старой идеологической системы либерализма, которую представлял блок Обамы, Клинтон и др. Проблемы, вызвавшие некогда Октябрьскую революцию, проявляются и сегодня: удаление элит от социальных устремлений народа, рост имущественного неравенства. Глобализация бросила миллионы людей за черту бедности, порождая неконтролируемую миграцию. Либералам сложно сохранить остатки капитализма, социалистические идеи снова в силе.

В рядах либералов паника, мир погружается в эпохальный кризис. Но в обществе до сих пор не возникла новая идеология. Для нашей страны «Башня» также означает ослабление клана либералов, выходцев из ельцинских 90-х (Чубайс, Шувалов и т.д.).

ФАКТ: Позиции либералов в мире за год действительно ухудшились. Одна статья американского сенатора-ястреба Маккейна в свежем номере "Экономиста" «Мир в 2018 году» чего стоит! Маккейна беспокоит, что человечество готово отказаться от идей либерализма. Что же касается социалистических идей ... Судя по опросам, проведенным YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма в США в октябре 2017 года, 44% молодых американцев оказались привержены социализму, еще 7% - коммунизму. В Великобритании на неудачах премьера-консерватора Терезы Мэй очки стал набирать ее главный оппонент, социалист Джереми Корбин. А на днях агентство Блумберг дало прогноз, что власть в Старом свете захватят социалисты.

Суровый приговор в декабре видному либералу, экс-главе Минэкономразвития Улюкаеву (представителю гайдаровской команды) – 8 лет колонии строгого режима, штраф в размере 130 млн рублей, запрет занимать посты в органах государственной власти в течение восьми лет после отбытия заключения - наглядное подтверждение, что позиции либералов слабеют и в России.

ЯДЕРНОМУ ВЗРЫВУ – НЕТ, НЕТ, НЕТ!!!

ПРОГНОЗ: Атомный «гриб» на карте «Смерть» означает эскалацию ядерного противостояния. Основными центрами риска журнал считает Россию, Северную Корею и ИГИЛ (запрещена в РФ). Впрочем, вероятность ядерного удара чрезвычайно мала. На карте это всего лишь антураж осовремененного изображения «десяти казней египетских», имеет чисто символическое значение.

Карта «Смерть»

ФАКТ: Конфликт США с Северной Кореей по поводу ядерной и ракетной программ Ким Чен Ына продолжался весь 2017 год. Но, к счастью, не перерос в горячую войну.

РАСКОЛОТЫЙ МИР

ПРОГНОЗ: На карте «Отшельник» изображены антиглобалистские демонстрации («Нет Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству», «Нет ЕС», «Нет Транстихоокеанскому партнерству» и пр.) Тенденции изоляционизма будут реализовываться в 2017 году. Внизу мы видим расколотый шар. Единый мир раскололся на две части, причем, по Америке. Которая и стала венцом этого раскола в голосовании за Трампа и Клинтон.

ФАКТ: 23 января, почти сразу после инаугурации, Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) между 12 странами, на которые приходится 40% мировой экономики: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. По замыслу создателей, Транстихоокеанское партнерство должно было стать основой для создания единого регионального рынка, аналогичного общеевропейскому. Однако многие в США назвали ТТП «секретной сделкой», заключенной в интересах крупного бизнеса и других государств и ставящей под угрозу национальный суверенитет страны.

Обама и Меркель в прежние годы упорно продвигали идею Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП) между США и Евросоюзом. В интересах глобальных монополий. Подписать договор предстояло новому президенту Хиллари Клинтон. Победив, Трамп фактически заморозил проект, о нем уже не вспоминают.

Под самим Евросоюзом земля также трещит по швам, что отмечено на карте. В марте 2017 года британский премьер Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска с уведомлением властей Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. Парламентские выборы в Германии, Франции и Нидерландах прошли под знаком усиления партий, выражающих антиглобалистскую риторику, вплоть до выхода из Евросоюза. Показательна история с референдумом о независимости Каталонии.

России на данный момент выгоден антиглобализм. Ослабление линии глобализма на американском фундаменте дает нам возможность усилить свои позиции на Ближнем Востоке и у собственных границ.

ВРЕМЯ МЕРКЕЛЬ ИСТЕКЛО!

ПРОГНОЗ: На карте «Колесо Фортуны» вверх поднимается француженка Марин Ле Пен – ее рейтинги будут расти. Справа вниз идет Ангела Меркель. Ее рейтинги будут падать. Для дополнительного эффекта фигуру канцлера пронзает молния. Внизу депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс, мечтающий стать Премьер-министром и развалить Евросоюз. Журнал полон пессимизма на его счет. («Я никогда не правил и не буду»).

Еще ниже урны для голосования – в этих странах в 2017 г пройдут выборы.

Карта «Колесо Фортуны»

ФАКТ: Осенью Меркель выиграла выборы в Бундестаг и осталась канцлером на 4 срок. Но результат ее партии стал худшим с 1949 года. Возник крупнейший в послевоенной истории Германии правительственный кризис. Переговоры с партнерами о правящей коалиции затягиваются, Новый год Германия встретила без нового правительства. Даже влиятельный немецкий журнал «Шпигель», прежде активно поддерживавший Ангелу, в декабре поместил редакционную статью под заголовком «Уход Меркель будет полезным для Германии». Приговор журнала суров: «Её время истекло.» Дескать, 12 лет меркелизм как форма правления устраивал страну. Даже финансовый кризис не смог расколоть Германию. Но единство закончилось из-за проблемы беженцев. Так что не зря на пророческой карте «Колесо фортуны» над Меркель сгущались тучи.

Зато над Марин Ле Пен на карте изображён восход Солнца. В первом туре президентских выборов Франсуа Макрон и Марин Ле Пен получили близкие результаты: 24,01% и 21,3%. Во втором туре победу одержал Макрон. Неужели «Экономист» ошибся в прогнозах? Совсем нет! Спустя два месяца после президентских во Франции прошли выборы в Национальное собрание. «Ультраправый» Национальный фронт получил голоса почти 1,6 млн избирателей, что вдвое больше, чем в 2012 году. Так что восхождение Национального фронта в лице Марин Ле Пен во Франции состоялось.

А вот голландскому популисту Вилдерсу не удалось стать премьером, как и предсказывал журнал. Да и в парламенте его партия получила всего 20 мест из 150.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ НАПЕЧАТАТЬ

ПРОГНОЗ: На карте «Маг» вместо ЧЕТЫРЕХ средневековых алхимических предметов (кольцо, амулет, шлем, перчатки) изображен 3D-принтер, напечатавший ЧЕТЫРЕ жилых дома.

ФАКТ: Американская компания ApisCor первой в мире создала портативный 3-D принтер, способный «печатать» целые здания прямо на стройплощадке. В апреле 2017 года всего за 24 часа таким способом был возведен одноэтажный домик площадью 38 квадратных метров со всеми удобствами и коммуникациями. Способный простоять минимум 175 лет. Цена – 10 тысяч долларов. Представители компании уверены, что это только первый шаг на пути к будущему, где все дома любого размера и формы будут сооружать при помощи 3-D печати.

Эксперты «Комсомолки» расшифровали пророчество Ротшильдов на 2017 год

«Комсомолка» расшифровала пророчества Ротшильдов на 2018 год