Какие продукты подорожают после "заморозки цен": Экономисты сделали мрачный прогноз

В России может подорожать целый ряд популярных продуктов экономкласса после решения властей о "заморозке цен". Такое мнение высказали экономист и предприниматель Антон Любич и председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Первый эксперт считает, что после заморозки цен в стране возникнет дефицит дешёвых продуктов, в том числе хлеба, макарон, овощей и фруктов. Это произойдёт потому, что чиновники установят фиксированные цены на товары ниже уровня экономкласса.

"Производители товары по социальным ценам в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров [экономкласса], придётся мириться с более высокими ценами. Будет какое-то количество хлеба, макарон и масла по социальной цене, но большая часть подорожает", - заявил экономист в комментарии URA.RU.

В свою очередь, второй эксперт указывает, что рост цен на продукты - процесс постоянный. В частности, есть сезонный рост цен и есть обычные подорожания к концу года.

"В конце и начале года [остаётся] меньше отечественной продукции из категории "Овощи, фрукты". Соответственно, [продаётся] больше импорта. Цены потихоньку растут. Это также связано с ростом стоимости товаров на международных биржах", - объяснил он.

Напомним, что пока были зафиксированы цены лишь на подсолнечное масло и сахар. Соответствующее соглашение было подписано между Минсельхозом, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и крупными торговыми сетями. Стоимость сахара зафиксировали на уровне 36 рублей за килограмм, а цену подсолнечного масла - на отметке 95 рублей за бутылку.