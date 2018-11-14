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«Какие каноны!»: Порошенко потребовал от митрополита Онуфрия признать верховенство Константинополя
14 ноября 2018, 21:39 • 199 • Политика
СМИ утверждают, что между президентом Порошенко и Предстоятелем Украинской Церкви Онуфрием состоялся «весьма эмоциональный» телефонный разговор. «Какие каноны! Какие каноны!» - якобы крикнул президент митрополиту, после того как тот уведомил его, что не собирается признавать верховенство Константинополя в вопросе автокефалии.
Напомним, что накануне президент Порошенко пропустил встречу с архиереями Украинской Церкви. Та должна была состояться в Киево-Печерской Лавре, однако глава украинского государства так на нее и не явился.
По данным прессы, Порошенко позвонил митрополиту Онуфрию, когда тот был вместе с другими украинскими архиереями. Сам святой отец в ходе беседы держал себя спокойно, хоть президент и требовал от него «пойти на попятную» и признать решения Патриарха Варфоломея по Украине.
Что касается Порошенко, то он якобы «настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев».
О данном эпизоде сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в Украинской Православной Церкви.
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