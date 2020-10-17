Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее

Украина потеряет часть своей территории из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана. Об этом заявила климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей портала "Главред".

Она отметила, что Крыму уход под воду точно не грозит, так как он расположен достаточно высоко. А вот про территорию Украины то же самое сказать нельзя. В случае повышения уровня мирового океана Незалежная может лишиться части побережья Азовского и Чёрного морей.

"Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще", - посетовала украинский эксперт.

Климатолог уточнила, что с 1901 по 2010 год уровень мирового океана повысился на 19 сантиметров из-за таяния полярных льдов в результате глобального потепления. Кроме того, специалист напомнила про эрозию побережья, которая может быть вызвана подтоплением прибрежных территорий.