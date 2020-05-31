Какие долги? Минск не согласился с выводами Миллера

В Белоруссии не согласились с заявлениями России о долгах за импорт газа. В Минэнерго республики заявили, что долгов нет, но разногласия есть.

Речь идёт о споре сторон по определению стоимости топлива "с учётом его калорийности".

В пресс-службе ведомства отметили, что в целом расчёты за поставки газа идут между белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в контексте ранее заключённых договоров.

В Минэнерго добавили, что урегулирование этих вопросов принадлежит компетенции хозяйствующих субъектов, сообщает РИА Новости.

При этом ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Минск задолжал за поставку газа более 160 млн долларов.

По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.

Он добавил, что главе белорусского Минэнерго было отправлено письмо с изложением этой ситуации.