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Какие бонусы заработали кандидаты в президенты Собчак, Грудинин, Титов

20 марта 2018, 02:39  •  34 • В России

Эти выборы были рекордными по числу желающих стать кандидатами в президенты. В январе этого года таких набралось аж 60 человек! В итоге, еще на этапе сбора подписей осталось 8 претендентов. И то много – в предыдущие годы было максимум 5-6. Участие некоторых кандидатов и вовсе вызывает много вопросов. Понятно же – проиграют, тогда зачем участвовать? Сомнительная трата сил, денег да и времени. Хотя, может, призом было для них вовсе не президентское кресло, а сам статус «кандидата» на него?

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ КАНДИДАТУ

На первый взгляд, ничего особенного. В законе «О выборах президента» сказано, что кандидат имеет законное право не работать в свою предвыборную кампанию. Им предоставляется денежная компенсация - ЦИК оплачивает их предвыборные поездки в пределах России. Кроме того, кандидат приобретает неприкосновенность. Это означает, что нельзя привлечь его к уголовной ответственности, арестовать без согласия на то генпрокурора. Бонусы, конечно, мелковаты. И уж точно не окупают расходов на избирательную кампанию. Но это как посмотреть.

Самым главным бонусом кандидата в президенты эксперты называют бесплатное эфирное время на федеральных каналах. Не просто время, а самое дорогое – прайм-тайм. В эти выборы было зарезервировано 60 часов эфирного времени по 5 самым крупным федеральным каналам и 36 часов радиоэфира. Грубо говоря, по 7,5 часов теле- и по 4,5 часа радиоэфирного времени для каждого кандидата. Стоимость такого «подарка» подсчитать непросто - в зависимости от часа дня и канала расценки сильно отличаются. Но, для примера, одна минута рекламного времени в эфире «Первого» канала в прайм-тайм на всю страну стоит 2 млн рублей. Регламентированное время для речи кандидата на дебатах – 6 минут 5 секунд. Если бы он оплачивал это сам, то за один раз потратил бы 12 млн 166 тысяч рублей.

СОБЧАК: «ВЫЖАЛА» ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА ВСЕ

Ксения Анатольевна известна как журналист-телеведущая, но на самом деле она настоящий коммерсант: зарабатывает на корпоративах, участием в рекламе, да и ее Instagram весьма прибыльный рекламный медиаресурс. Периодически участвует и совсем далеких от журналистики проектах - например, ресторанном.

- Больше всего пользы от дебатов получила Ксения Собчак, - считает политтехнолог Алена Август. - Она как тележурналист понимает силу кадра и в кадре работать умеет. Поэтому она «выжала» из телевизора все, что было возможно «выжать». Для Ксении Анатольевны вообще любое упоминание, любая известность работает на ее капитализацию. Потому что зарабатывает она деньги, работая на корпоративах, ведущей мероприятий. Чем она известнее, тем выше стоимость ее времени. Причем известность эта может быть любая: положительная, отрицательная, скандальная - в данном случае, не важно.

Ксения Собчак.Фото: REUTERS

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Собчак как «бизнесвуман» эти выборы пошли определенно на пользу. А вот с другими кандидатами-предпринимателями все не так гладко.

ТИТОВ: БИЗНЕС ОЦЕНИТ

Борис Титов, владелец компании «Абрау Дюрсо», в дебатах лично участвовал мало и почти ничем не запомнился.

- Он сделал много полезного для себя и как для бизнесмена, и как для омбудсмена. Просто у него был другой стиль. Бизнес в России во многом строится не на бумажных договоренностях, а на доверии. То, что Титов компанию вел, и она была во многом обращена к бизнесменам – очень важно для сообщества. Он выступал за уменьшение налогов для них, боролся, чтобы вытащить их из СИЗО, боролся за права бизнесменов в эмиграции. Все это создало ему очень положительную репутацию, - говорит Алена Август. – Ну и то, что он заранее говорил, что не рассчитывает на победу, вел себя интеллигентно и власть особо не критиковал. Все это будет оценено по достоинству нынешней властью.

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Борис Титов заручился поддержкой 0,76% избирателей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГРУДИНИН: СЧЕТА ПОДВЕЛИ

Пожалуй, единственный человек из списка, кому несостоявшееся президентство еще может неприятно аукнуться, - Павел Грудинин. Эксперты единодушно признали, что факты, всплывшие в СМИ во время кампании, могут навредить его дальнейшему бизнесу (незадекларированные счета в Швейцарии и иск других акционеров Совхоза к Грудинину на 1 млрд – Авт.).

Член «Опоры России» Алексей Петропольский тем не менее считает, что все кандидаты получили от предвыборной компании новые знакомства и деловые связи. Что, в конечном итоге, пригодится им в бизнесе. Но главное – сам статус.

Павел Грудинин во время предвыборного мероприятия в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Огромное количество людей доверило им свои голоса. Даже 1% - это около 800 тысяч человек, - говорит Петропольский. – Конечно, это имеет вес в глазах их потенциальных бизнес-партнеров. В том числе, и за рубежом.

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