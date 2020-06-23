Какая жизнь, такие и ставки • 121 • Аналитика

Снижение Банком России ключевой ставки до 4,5 процента годовых ни для кого не стало сюрпризом. В какой-то мере неожиданностью стала оперативность, с которой это было сделано, и тот факт, что регулятор не стал снижать ставку постепенно, а в один заход подарил своим клиентам целый процентный пункт в минус.





Главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной нельзя не отдать должного хотя бы за то, что она держит слово. Ещё в апреле, когда большинство, в том числе и авторы, выражали опасения за судьбу рубля и сомневались в перспективах смягчения кредитно-денежной политики, она пообещала, точнее, только намекнула на потенциальное решительное смягчение. Теперь обещание выполнено буквально за один присест.



Решительность правления российского Центробанка чем-то напоминает скорость, с которой стали воплощаться в жизнь мечты миллионов по поводу выхода из карантина. Ставку решили вплотную приблизить к многолетнему рубежу, так называемому таргету инфляции на уровне в 4 процента. Однако инфляция сделала нашим финансовым властям сюрприз, снизившись даже по официальным оценкам до 3-3,8 процента.





В результате Банк России сохранил за собой минимальный, но, в общем-то, удобный процентный интервал, сохраняющий возможности для работы с небольшой прибылью. Впрочем, как известно, с прибылью у главного кредитора страны всё давно в полном порядке. В отличие от большинства его подопечных, которые продолжают стенать по поводу убытков, которые им теперь сулит практически неизбежное снижение рабочих ставок.



Невзирая на кардинальное решение ЦБ РФ, для реального бизнеса, за редким исключением, комфортный кредит по-прежнему остаётся несбыточной мечтой. Пока нет речи и о перспективах существенного снижения ипотечных ставок кредитования. Каникулы, объявленные для небольшого числа избранных клиентов, вот-вот закончатся, а первый всплеск экономической активности после снятия ограничительных мер может так лишь всплеском и ограничиться.



Однако инфляция упала до такого уровня, которого наша экономика после реформ практически никогда не знала. Впрочем, был очень короткий период дефляции, после того как были приняты жёсткие меры по преодолению последствий дефолта в августе 1998 года. Однако это было лишь локальной реакцией на скачок цен, связанный с резким падением курса национальной валюты.



Сейчас против инфляции в России, как ни странно, сработали даже проблемы США и Европы, что существенно снизило валютное давление на рубль. При упавших поступлениях от экспорта ростом цен у нас внутри страны это практически не отозвалось. К тому же экспортные доходы сейчас уже почти стабилизировались, а вот растущий спрос даже в условиях выхода из карантина – это по-прежнему несбыточная мечта.



Понятно, что в России действительно ещё очень долго не стоит всерьёз рассчитывать на то, чтобы кредитные ставки не для банков, а для предприятий стали эффективно отрицательными, то есть ниже уровня инфляции. Антикризисные два процента годовых эту истину, увы, не опровергают, но о них – чуть ниже.



Тем не менее, в России действительно не было столь комфортных условий для получения кредитов (с 2013 года, едва ли не самого благополучного для национальной финансовой системы). Однако с тех пор в отечественных финансах и в экономике в целом изменилось слишком многое.



Глобальная зачистка банковского сектора, проведённая с лёгкой руки Центробанка, точнее, лично г-жи Набиуллиной при поддержке сверху, превратила всю конкуренцию на нём лишь в видимость. Ну а нынешняя коронавирусная зачистка всего малого и среднего бизнеса заодно со сферой услуг грозит оставить сами банки практически без клиентуры.





Мёртвая зона

Однако даже не это самое страшное. Намного страшнее полное обнищание большинства населения страны, которое только и может обеспечить пресловутый эффективный спрос, стимулирующий рост не только экономики, но и всего и вся. Оказалось, что так называемые дезинфляционные факторы действуют гораздо сильнее, чем прогнозировалось.



Не совсем понятно, почему прогнозировался сценарий как раз иного рода, когда случится скачок инфляции. Неужели весь расчёт был сделан на то, что в кризисный момент россияне, по примеру зарубежных товарищей по несчастью, станут заниматься массированными паническими закупками?



Если на Западе у населения хотя бы было на что это делать, то россиянам, по сути, никакой прямой финансовой помощи, за редкими исключениями, никто не оказал. То, что было сделано, при желании можно выдавать за великое благо, но ведь параллельно с этим наши власти бойко отчитываются о том, как мало они сумели в итоге потратить на борьбу с коронавирусным кризисом.



Во-первых, позволим себе усомниться, что потратили действительно мало, а заодно напомним и о том, как многие местные власти, начиная с московских, беспардонно делали, да и продолжают делать свой «бизнес на костях».



А во-вторых, напомним, что аксиому «нет денег – нет инфляции», отменить нельзя при всём желании, а когда действительно прижимает и надо спасать не только свои чиновные кресла, но и реальное благосостояние народа, отнюдь не грех и отрицательные ставки применить. И не только для избранных.



Все вроде бы позитивные показатели инфляции, не просто минимальной, а такой, которой постреформенная Россия, похоже, вообще не знала, — это не более чем свидетельство уже состоявшегося схлопывания потребительского спроса. Вернуть его всякого рода акциями вроде прямого материального стимулирования активных покупателей и массовых покупок, конечно, могут помочь, но, скорее, не покупателям, а продавцам.



А вот покупателям, то есть массовой публике, теперь уже вряд ли поможет даже запоздалое прямое денежное вспомоществование. Люди просто из страха отнюдь не бросятся сразу скупать всё самое необходимое, поскольку всё это, по возможности, уже закуплено за три месяца изоляционного безумия.



По результатам независимых опросов, нет сомнений, что практически всё, что люди будут теперь получать (если вообще будут), в разовом или же случайном порядке, будет этими же людьми откладываться на чёрный день. Уверенность в завтрашнем дне, увы, утрачена слишком многими.



Низкой ключевой ставкой тут дела не поправишь, хуже того, ещё и последние остатки банковского сектора практически к стенке поставишь. Только не подумайте, что авторы выступают за сохранение высоких банковских ставок. Ни в коем случае: такой непоследовательности от нас никто не дождётся.



Проблема сейчас в ином: низкие ставки должны стать реальными, а не декларативными и избирательными, причём последнее намного важнее. Те самые разрекламированные 2 (два!) антикризисных процента годовых получили многие, но уже и в открытой прессе есть масса информации, что очень многим за эти два процента пришлось заплатить, и заплатить немало.



Вряд ли стоит подробно разъяснять, что такого рода льготное кредитование должно носить общий, возможно, даже просто заявительный характер. У нас же оно по-российски превращается в коррупционную кормушку, причём уже не только для чиновников, но и для банкиров из числа избранных или «уполномоченных». Уполномоченных не только при ЦБ РФ, но и при полугосударственных банках из первой десятки. Снижение Банком России ключевой ставки до 4,5 процента годовых ни для кого не стало сюрпризом. В какой-то мере неожиданностью стала оперативность, с которой это было сделано, и тот факт, что регулятор не стал снижать ставку постепенно, а в один заход подарил своим клиентам целый процентный пункт в минус.Главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной нельзя не отдать должного хотя бы за то, что она держит слово. Ещё в апреле, когда большинство, в том числе и авторы, выражали опасения за судьбу рубля и сомневались в перспективах смягчения кредитно-денежной политики, она пообещала, точнее, только намекнула на потенциальное решительное смягчение. Теперь обещание выполнено буквально за один присест.Решительность правления российского Центробанка чем-то напоминает скорость, с которой стали воплощаться в жизнь мечты миллионов по поводу выхода из карантина. Ставку решили вплотную приблизить к многолетнему рубежу, так называемому таргету инфляции на уровне в 4 процента. Однако инфляция сделала нашим финансовым властям сюрприз, снизившись даже по официальным оценкам до 3-3,8 процента.В результате Банк России сохранил за собой минимальный, но, в общем-то, удобный процентный интервал, сохраняющий возможности для работы с небольшой прибылью. Впрочем, как известно, с прибылью у главного кредитора страны всё давно в полном порядке. В отличие от большинства его подопечных, которые продолжают стенать по поводу убытков, которые им теперь сулит практически неизбежное снижение рабочих ставок.Невзирая на кардинальное решение ЦБ РФ, для реального бизнеса, за редким исключением, комфортный кредит по-прежнему остаётся несбыточной мечтой. Пока нет речи и о перспективах существенного снижения ипотечных ставок кредитования. Каникулы, объявленные для небольшого числа избранных клиентов, вот-вот закончатся, а первый всплеск экономической активности после снятия ограничительных мер может так лишь всплеском и ограничиться.Однако инфляция упала до такого уровня, которого наша экономика после реформ практически никогда не знала. Впрочем, был очень короткий период дефляции, после того как были приняты жёсткие меры по преодолению последствий дефолта в августе 1998 года. Однако это было лишь локальной реакцией на скачок цен, связанный с резким падением курса национальной валюты.Сейчас против инфляции в России, как ни странно, сработали даже проблемы США и Европы, что существенно снизило валютное давление на рубль. При упавших поступлениях от экспорта ростом цен у нас внутри страны это практически не отозвалось. К тому же экспортные доходы сейчас уже почти стабилизировались, а вот растущий спрос даже в условиях выхода из карантина – это по-прежнему несбыточная мечта.Понятно, что в России действительно ещё очень долго не стоит всерьёз рассчитывать на то, чтобы кредитные ставки не для банков, а для предприятий стали эффективно отрицательными, то есть ниже уровня инфляции. Антикризисные два процента годовых эту истину, увы, не опровергают, но о них – чуть ниже.Тем не менее, в России действительно не было столь комфортных условий для получения кредитов (с 2013 года, едва ли не самого благополучного для национальной финансовой системы). Однако с тех пор в отечественных финансах и в экономике в целом изменилось слишком многое.Глобальная зачистка банковского сектора, проведённая с лёгкой руки Центробанка, точнее, лично г-жи Набиуллиной при поддержке сверху, превратила всю конкуренцию на нём лишь в видимость. Ну а нынешняя коронавирусная зачистка всего малого и среднего бизнеса заодно со сферой услуг грозит оставить сами банки практически без клиентуры.Однако даже не это самое страшное. Намного страшнее полное обнищание большинства населения страны, которое только и может обеспечить пресловутый эффективный спрос, стимулирующий рост не только экономики, но и всего и вся. Оказалось, что так называемые дезинфляционные факторы действуют гораздо сильнее, чем прогнозировалось.Не совсем понятно, почему прогнозировался сценарий как раз иного рода, когда случится скачок инфляции. Неужели весь расчёт был сделан на то, что в кризисный момент россияне, по примеру зарубежных товарищей по несчастью, станут заниматься массированными паническими закупками?Если на Западе у населения хотя бы было на что это делать, то россиянам, по сути, никакой прямой финансовой помощи, за редкими исключениями, никто не оказал. То, что было сделано, при желании можно выдавать за великое благо, но ведь параллельно с этим наши власти бойко отчитываются о том, как мало они сумели в итоге потратить на борьбу с коронавирусным кризисом.Во-первых, позволим себе усомниться, что потратили действительно мало, а заодно напомним и о том, как многие местные власти, начиная с московских, беспардонно делали, да и продолжают делать свой «бизнес на костях».А во-вторых, напомним, что аксиому «нет денег – нет инфляции», отменить нельзя при всём желании, а когда действительно прижимает и надо спасать не только свои чиновные кресла, но и реальное благосостояние народа, отнюдь не грех и отрицательные ставки применить. И не только для избранных.Все вроде бы позитивные показатели инфляции, не просто минимальной, а такой, которой постреформенная Россия, похоже, вообще не знала, — это не более чем свидетельство уже состоявшегося схлопывания потребительского спроса. Вернуть его всякого рода акциями вроде прямого материального стимулирования активных покупателей и массовых покупок, конечно, могут помочь, но, скорее, не покупателям, а продавцам.А вот покупателям, то есть массовой публике, теперь уже вряд ли поможет даже запоздалое прямое денежное вспомоществование. Люди просто из страха отнюдь не бросятся сразу скупать всё самое необходимое, поскольку всё это, по возможности, уже закуплено за три месяца изоляционного безумия.По результатам независимых опросов, нет сомнений, что практически всё, что люди будут теперь получать (если вообще будут), в разовом или же случайном порядке, будет этими же людьми откладываться на чёрный день. Уверенность в завтрашнем дне, увы, утрачена слишком многими.Низкой ключевой ставкой тут дела не поправишь, хуже того, ещё и последние остатки банковского сектора практически к стенке поставишь. Только не подумайте, что авторы выступают за сохранение высоких банковских ставок. Ни в коем случае: такой непоследовательности от нас никто не дождётся.Проблема сейчас в ином: низкие ставки должны стать реальными, а не декларативными и избирательными, причём последнее намного важнее. Те самые разрекламированные 2 (два!) антикризисных процента годовых получили многие, но уже и в открытой прессе есть масса информации, что очень многим за эти два процента пришлось заплатить, и заплатить немало.Вряд ли стоит подробно разъяснять, что такого рода льготное кредитование должно носить общий, возможно, даже просто заявительный характер. У нас же оно по-российски превращается в коррупционную кормушку, причём уже не только для чиновников, но и для банкиров из числа избранных или «уполномоченных». Уполномоченных не только при ЦБ РФ, но и при полугосударственных банках из первой десятки. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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