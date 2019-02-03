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«Какая церковь, такое и признание»: как в Киеве прошла интронизация предстоятеля неканонической ПЦУ

03 февраля 2019, 21:54  •  231 • Украина
На интронизации главы раскольнической ПЦУ не присутствовали делегации других поместных церквей, кроме Константинопольской. Это отметили в Русской православной церкви. Событие пропустил и «почётный патриарх» ПЦУ митрополит Филарет, сославшись на проблемы со здоровьем. В то же время на церемонии присутствовали Пётр Порошенко и ряд других политиков. Президент Украины заявил, что был решён «важный государственный вопрос».
 
Украинский лидер Пётр Порошенко с супругой Мариной посетили церемонию интронизации главы Православной церкви Украины митрополита Епифания Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания, состоявшаяся в Софийском соборе Киева, стала малозначительным событием для православного мира. Такое мнение выразил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Итак, на так называемой интронизации так называемого Епифания (на самом деле Сергея Думенко) не было ни одной делегации ни одной поместной церкви. За исключением Стамбульской, конечно. Что и требовалось доказать. Какая церковь, такое и признание», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Как заметила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, мероприятие, в котором участвовал президент Украины Пётр Порошенко, стало прямым вмешательством в религиозную жизнь рядовых украинских граждан и нарушением основных конституционных принципов.

«Вписывая в своё предвыборное шоу американский заказ на раскол православия, Порошенко, являясь одним из агентов влияния Госдепа, ещё не осознаёт катастрофических последствий своего преступного пособничества», — заявила сенатор RT.

По мнению пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, прошедшая в Софийском соборе церемония представляла собой «жалкое зрелище».

«Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли». После прошедших в Москве торжеств (по случаю десятилетия Поместного собора РПЦ и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — RT) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол», — цитирует Волкова ТАСС.

Как подчеркнул директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, новое религиозное объединение на Украине признал только Константинопольский патриархат в отличие от остальных 14 поместных православных церквей.

«С точки зрения украинской власти, этой новой структуры и Константинопольского патриархата, этот процесс легитимный, с точки зрения Русской православной церкви, а также целого ряда других церквей, этот процесс нелегитимный», — сказал эксперт.

В воскресенье, 3 февраля, в Софийском соборе Киева состоялись литургия и интронизация предстоятеля «Православной церкви Украины» митрополита Епифания. На мероприятии помимо президентской четы присутствовали депутаты Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также представители церковного сообщества, в частности иерархи Константинопольского патриархата.

Отметим, что Пётр Порошенко выступил с речью по итогам церемонии. Он в очередной раз заявил, что на Украине «не будет государственной церкви», но при этом назвал интронизацию важным «государственным вопросом».

«Интронизация предстоятеля ПЦУ символизирует то, что с Божьей помощью этот значимый государственный вопрос решён. Поздравляю весь украинский народ с этим событием», — сказал украинский президент.

  • Президент Украины Пётр Порошенко рядом с томосом об автокефалии новой религиозной структуры
  • © Sergei SUPINSKY / AFP
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По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, вся процедура создания новой религиозной структуры на Украине была завязана на политических решениях. Он подчеркнул, что сделано это было в том числе с целью воздействия на избирательный процесс.

«Лучшим подтверждением является так называемый томос-тур, который призван нарастить электорат действующего главы государства. Вся Украина завешана билбордами, на которых красуются Епифаний и Порошенко. Это является совершенно неприкрытой агитацией со стороны в том числе церковных структур за одного из кандидатов на должность президента», — подчеркнул собеседник RT.

Между тем интронизацию Епифания пропустил почётный патриарх новой церкви Филарет. Официальной причиной называется «ухудшение состояния здоровья и запрет врачей находиться вне больницы».

Однако в РПЦ считают, что называющий себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины» раскольник пропустил торжество по другой причине.

«Без патриаршего куколя (головной убор патриарха) Филарет не хочет, но на это никогда бы не пошла делегация Константинопольского патриархата. Вот вам и причина болезни. Дипломатическая болезнь, как принято говорить», — указал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, что в декабре Филарет появился на так называемом объединительном соборе в скуфье (головном уборе митрополитов).

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