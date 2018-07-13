«Какая рыбища-а-а»: Сергей Шойгу выпустил в реку в Туве огромного тайменя

«Редкие минуты отдыха как всегда посвящены малой Родине!», - глава Тувы Шолбан Кара-оол выложил на своей страничке в соцсети несколько постов с фото и видео, на которых Сергей Шойгу отдыхает в начале июля в Туве.

Все по-таежному! Фото: Шолбан Кара-оол.

Глава республики и министр обороны несколько дней провели в самых отдаленных районах. Рыбачили, готовили еду на костре: «А вот и настало время готовки завтрака. Без изысков лишних, все по-таежному. Потому и вкусно, что пахнет костром и сделано своими руками».

- Ловили рыбу, как у нас принято говорить, только «на свой язык», - объяснил Шолбан Кара-оол. – То есть на своё сегодняшнее пропитание, не более. Ещё один урок жизни, который преподнёс Сергей Кужугетович для всех нас. Я обещал вам видео, выполняю. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки.Больше всего впечатлило видео, на котором Сергей Шойгу выпускает в реку огромного тайменя.

Видео, к слову, стремительно набирает просмотры.

«Какая рыбища-а-а!!!» – комментируют его в соцсетях.

Видео предоставлено главой Республики Тыва.