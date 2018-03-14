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Какая ответственность в разных странах предусмотрена за игнорирование выборов

14 марта 2018, 21:39  •  42 • Аналитика
Информационное агентство РИА Новости приводит сообщение члена экспертного совета ЦИК РФ Александра Кобринского, связанное с тем, как можно было бы решить проблему апатии определённого процента граждан страны по отношению к выборам. Речь идёт о наличии относительно устойчивой процентной группы граждан страны, которая «принципиально» не ходит к избирательным участкам, заявляя о недоверии тем или иным политическим силам или самой избирательной системе.

Кобринский считает, что проблему можно было бы решить пересмотром возрастного ценза избирателя, а также введением штрафов за неучастие в голосовании без уважительной причины.

В материале РИА Новости приводятся примеры целого ряда зарубежных стран, в которых применяется практика ответственности граждан, не посещающих избирательные участки и игнорирующих сам институт выборов.




В частности, ответственность той или иной степени за неявку на выборы предусмотрена как в странах с так называемой развитой демократией, так и там, где уровень демократии принято называть «отстающим». Речь о Греции, Австрии, Австралии, Бельгии, Турции, Германии, Люксембурге, Египте, Болгарии, Пакистане, Бразилии и др.

Так в Австралии уже более 90 лет действует закон, по которому за неучастие человека в голосовании по неуважительной причине (например, болезнь) выписывается штраф. Составляет он около 13 долларов. Немалые средства, которые «набираются» в итоге с неявившихся к урнам для голосования, идут в госказну.

А, например, в Люксембурге штраф составляет примерно 70 евро за первую неявку и втрое больше – за последующие. Мало того, по решению суда жителя Люксембурга могут на тот или иной срок лишить права избирать, а также вводят запрет на госслужбу.

Бельгийское законодательство гласит, что если человек «прогулял» выборы четыре раза, то он лишается избирательного права на 10 лет и перед ним встаёт барьер, который перекрывает для него путь на службу в государственных структурах.

В Пакистане за неявку на выборы грозит штраф или реальные исправительные работы. Причём их срок устанавливается судом в зависимости от того, сколько раз гражданин проигнорировал участие в голосовании.

На Родине демократии – в Греции – действует закон, по которому человека, без уважительной причины не явившегося для участия в голосовании ожидает штраф или лишение свободы на срок от 1 месяца до 1 года.

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