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"Какая операция? Какая реанимация? У Зюганова - прекрасное здоровье!": в КПРФ опровергли слухи о болезни лидера партии
12 апреля 2018, 22:54 • 48 • В России
В четверг, 12 апреля, ближе к вечеру на сайтах некоторых интернет-порталов и информагентств появилась тревожная информация: "Глава КПРФ Геннадий Зюганов сейчас находится в реанимации одной из московских больниц после сложной операции".
До самого Геннадия Андреевича мне дозвониться не удалось. Его мобильный телефон работал, иногда появлялась звуковая информация: "Абонент разговаривает, оставайтесь на линии". Видимо, Зюганов в этот вечер отвечал не на все звонки.
И тогда я связался по телефону с депутатом Госдумы, пресс-секретарем лидера КПРФ Александром Ющенко.
- Вся эта история не соответствует никакой реальности, - сообщил он. - У Зюганова отличное состояние здоровья. Это, кстати, было видно на заседании Госдумы в минувшую среду, во время отчета правительства, тогда Геннадий Андреевич выступил с очень мощной речью, отражающей позицию нашей фракции.
И в этот четверг я с ним неоднократно разговаривал - никакого отношения к тому, о чем пишут некоторые анонимные телеграм-каналы, реальное положение вещей не соответствует вообще в принципе. Операцию ему не делали, он не находится в реанимации или в больнице. У него никаких проблем со здоровьем нет.
Если кто-то когда-то заходит в клинику с плановым обращением к врачам - это не значит, что этот человек болен, госпитализирован и находится в реанимации. И Геннадий Андреевич имеет право в свободное время посещать любое медучреждение. Просто он следит за своим здоровьем. Вот и все.
Александр Ющенко - пресс-секретарь Геннадия Зюганова - о здоровье лидера КП РФ
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