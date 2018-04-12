"Какая операция? Какая реанимация? У Зюганова - прекрасное здоровье!": в КПРФ опровергли слухи о болезни лидера партии

В четверг, 12 апреля, ближе к вечеру на сайтах некоторых интернет-порталов и информагентств появилась тревожная информация: "Глава КПРФ Геннадий Зюганов сейчас находится в реанимации одной из московских больниц после сложной операции".

До самого Геннадия Андреевича мне дозвониться не удалось. Его мобильный телефон работал, иногда появлялась звуковая информация: "Абонент разговаривает, оставайтесь на линии". Видимо, Зюганов в этот вечер отвечал не на все звонки.

И тогда я связался по телефону с депутатом Госдумы, пресс-секретарем лидера КПРФ Александром Ющенко.

- Вся эта история не соответствует никакой реальности, - сообщил он. - У Зюганова отличное состояние здоровья. Это, кстати, было видно на заседании Госдумы в минувшую среду, во время отчета правительства, тогда Геннадий Андреевич выступил с очень мощной речью, отражающей позицию нашей фракции.

И в этот четверг я с ним неоднократно разговаривал - никакого отношения к тому, о чем пишут некоторые анонимные телеграм-каналы, реальное положение вещей не соответствует вообще в принципе. Операцию ему не делали, он не находится в реанимации или в больнице. У него никаких проблем со здоровьем нет.

Если кто-то когда-то заходит в клинику с плановым обращением к врачам - это не значит, что этот человек болен, госпитализирован и находится в реанимации. И Геннадий Андреевич имеет право в свободное время посещать любое медучреждение. Просто он следит за своим здоровьем. Вот и все.