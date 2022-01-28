Какая она, демократия по-белорусски? Лукашенко ответил тремя словами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос о демократии по-белорусски.

Белорусского лидера попросили объяснить, как он понимает определение "демократия по-белорусски". Лукашенко отнёсся к вопросу с юмором.

Я же диктатор,

- пошутил глава государства.

Мне трудно понимать демократию,

- иронично добавил Лукашенко, вызвав смех присутствующих.

Таким образом президент Белоруссии высмеял представление Запада о себе. Нередко от противников белорусской власти в самой республике и в западных странах можно услышать громогласные заявления, что Лукашенко якобы является диктатором.