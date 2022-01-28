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Какая она, демократия по-белорусски? Лукашенко ответил тремя словами

28 января 2022, 14:55  •  73 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой ответил на вопрос о демократии по-белорусски.
Белорусского лидера попросили объяснить, как он понимает определение "демократия по-белорусски". Лукашенко отнёсся к вопросу с юмором.
Я же диктатор,
- пошутил глава государства.
Мне трудно понимать демократию,
- иронично добавил Лукашенко, вызвав смех присутствующих.
Таким образом президент Белоруссии высмеял представление Запада о себе. Нередко от противников белорусской власти в самой республике и в западных странах можно услышать громогласные заявления, что Лукашенко якобы является диктатором.

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