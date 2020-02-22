Какая армия сильнее - Российская или Советская?

Накануне Дня защитника Отечества, который, кстати, в СССР и в современной России отмечался и отмечается одинаково - 23 февраля, мы решили не просто поздравить всех военных - и ныне служащих, и давно повесивших свой китель на гвоздик. Мы подумали: а почему бы не сравнить по мощи и эффективности Советскую армию и сегодняшнюю - Российскую?

Уже слышу ехидные реплики: да как можно вообще сравнивать, если Советская армия была 5-миллионной, а в Российской сейчас - чуть больше 1 миллиона служивых? И все же давайте попытаемся.

1. ЯДЕРНЫЙ УРАВНИВАТЕЛЬ

Но можно ли только по числу стоящих в боевом строю людей определять силу армии? Конечно, нет!

Например, в вооруженных силах США - 1,4 миллиона человек, и у Северной Кореи почти столько же. А по военно-технической оснащенности эти армии просто несопоставимы. Но и у американцев, и у северных корейцев есть ядерные ракеты. Не потому ли Трамп сначала пообещал «сровнять с землей» КНДР и даже подогнал к ней свои авианосцы, а потом, «почесав репу», дал отбой? Мало ли чего...

К чему это я? Да к тому, что у нынешней Российской армии (см. таблицу) по сравнению с Советской тех же ядерных ракет в 4 раза меньше. Но, как любят едко говорить наши спецы, 10 - 15% наших ядерных зарядов достаточно, чтобы в случае атомного нападения со стороны США оставить на их месте «пролив имени Сталина».

Иными словами, ядерная мощь России способна нивелировать превосходство любой, даже более многочисленной армии.

У нынешней Российской армии по сравнению с Советской ядерных ракет в 4 раза меньшеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РЕШАЕТ ВСЕ

К тому же в Советской армии не было контрактников и сержантов-профессионалов. Отслужив 2 года (на флоте - 3), призывники уходили на гражданку. А в нашей Российской армии появилось мощное ядро контрактников младших званий, которые служат по 5 - 10 - 20 лет.

Таких сегодня в войсках уже 450 тысяч! А если добавить к ним 250 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, то получается, что уже на 2/3 наша армия - профессиональная.

3. ПЕРЕДОВОЕ ОРУЖИЕ

Кстати, об оружии. Когда образовалась Российская армия, то новой боевой техники в ней было 8 - 15% а сейчас - 60 - 65%.

А если учитывать, что в последние годы у нашей армии появился целый выводок гиперзвуковых систем с ядерными зарядами, то по этой части она стала явно сильнее Советской.

Во времена СССР мы обладали лишь… одной гиперзвуковой ракетой (да и то не успели принять ее на вооружение). А сейчас у нас их больше 180.

Даже Пентагон признал, что впервые в истории США вынуждены «догонять Москву».

Армия 30 лет назад и сейчас.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ

Тот, кто будет внимательно рассматривать таблицу сравнения Советской и Российской армий, конечно, заметит количественное превосходство СССР по многим видам боевой техники в 3 - 4 раза. Одних танков у нас было 66 тысяч!

Объясняется это просто - тогда были холодная война и бешеная гонка вооружений. Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП). Некоторые эксперты считают, что Советский Союз и развалился потому, что его экономика не выдержала такой военной нагрузки.

В новой России девяностых этот показатель снизился до 2%. А с ним - и военный бюджет. Были времена, когда в год на вооружение поступал 1 самолет и 2 танка.

Но за последние 10 лет наша армия преобразилась по всем параметрам. Правда, для этого государству пришлось серьезно раскошелиться - реформы потребовали увеличения военного бюджета до $60 - 65 миллиардов в год (хотя это все равно в 11 - 12 раз меньше, чем у США). Расходы России на оборону выросли до 3 - 5% в разные годы. Но сейчас уже меньше 3%. И при этом нам удалось поднять боевой потенциал своей армии на такую высоту, с которой приходится считаться самым сильным противникам.

За последние 10 лет наша армия преобразилась по всем параметрамФото: Алексей БУЛАТОВ

5. 470 БУТЫЛОК ВОДКИ ДЛЯ ПОЛКОВНИКА

Перемены за последние 30 лет произошли и в материальном состоянии служивого люда. После развала СССР резко упали доходы офицеров. Дошло до того, что командир дивизии (генерал, у которого в подчинении 7 тысяч бойцов!) получал меньше, чем начальник уборщиц в супермаркете.

Лишь после 2012 года людям в погонах заметно повысили зарплаты. Сегодня, например, полковники получают 110 тысяч рублей в месяц.

На круг выходит, что российские офицеры в сравнении с советскими стали жить в 6 раз богаче.

Но не все так просто. В СССР денежное довольствие полковника равнялось 160 месячным квартплатам за жилье, а сегодня - всего 22. Чувствуете разницу?

6. ЧОКНУТЬСЯ МОЖНО

Ну да ладно. В праздник не хочется много говорить о серьезном. А я тут вспомнил, как году этак в 1995-м один генерал (еще из фронтовиков) был страшно расстроен положением дел в Российской армии и переживал, что больше нет «непобедимой и легендарной». Во время застолья он предложил тост будто за покойника - «стоя и не чокаясь» - за Советскую армию. Я был ошарашен, но выпил с фронтовиком. А в 2015-м оказался с ним рядом на трибуне парада Победы на Красной площади. Когда по брусчатке пошла новейшая боевая техника, генерал хоть и был с палочкой, но встал и отдал честь Российской армии: «Вот теперь можно и чокаясь 100 грамм фронтовых…»

С праздником, защитники Отечества!