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Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
11 марта 2018, 18:54 • 613 • Политика
Либеральное крыло американской элиты в очередной раз доказало свою неисправимость. Интервью Владимира Путина журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли может войти в учебники как пример партии в информационной войне. “Царьград” предлагает анализ полуторачасового разговора
Это второе большое интервью, которое Владимир Путин дает Мегин Келли за последнее время. У каждого были свои цели: Келли хотела спровоцировать главу российского государства, а в идеале заставить его признать несуществующий факт "вмешательства в американские выборы". Владимир Путин же в первую очередь хотел обратиться к американскому населению и элитам. Кто из пары "глава российского государства – скандальная американская журналистка" окажется сильнее, было ясно заранее. Однако крайне интересно проследить ход мысли Келли, которую, безусловно, серьезно готовили к этому интервью.
Своими вопросами и манерой поведения она в очередной раз продемострировала тоталитарность мышления западных журналистов. Для них есть только одна истина – то, что говорят в Вашингтоне. Хотя после избрания Трампа нужно уточнять: в либеральных кругах Вашингтона.
Разговор начался с обсуждения недавнего послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Новые виды российского оружия не на шутку взволновали американские элиты. Журналистка поспешила обвинить главу российского государства в провоцировании новой "гонки вооружений", на что получила ответ, касающийся размещения американского оружия в непосредственной близости от границ России:
Другой важный момент, который глобалистские элиты решили прощупать через данное интервью, - это намерение российского руководства применить оружие для защиты союзников, о чем также было сказано в послании Федеральному Собранию. В случае с США речь, конечно, идет о Сирии, которую Вашингтон уже бомбил в апреле прошлого года:
- Хочу вернуться к вопросу, который начала задавать. Вы сказали, что Россия использует эти системы в случае, если будет совершено нападение на Россию или на её союзников. Нападение ядерное или любое? - спросила Келли.
- таков был ответ Путина.
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Не могли обойти стороной и проблему так называемого "русского вмешательства" в американские выборы. Львиную долю разговора Келли пыталась убедить Путина, зрителей, а подчас казалось, что и саму себя в том, что хакеры из России не просто каким-то образом влияли на электоральный процесс в США, а чуть ли не привели Дональда Трампа к власти. Многие эксперты считают, что таким образом представители либеральных элит пытаются как-то объяснить свой провал осенью 2016 года. Довод российской стороны прост и понятен: со стороны Вашингтона не было направлено ни одного официального документа по этому поводу. Вся истерика раздута исключительно на уровне СМИ. При этом сами США не отказывают себе в праве вмешиваться во внутренние дела России и, как сказал Владимир Путин, делают это открыто:
При этом Москва по-прежнему открыта для диалога, даже после того, как Вашингтон ввел санкции и продолжает делать все возможное, чтобы "сдержать" Россию. Однако этого маниакального курса готовы придерживаться не все.
Владимир Путин использовал площадку NBC, чтобы в очередной раз обратиться к Дональду Трампу и его сторонникам:
Этот разговор в очередной раз продемонстрировал, насколько сегодняшние Россия и США отличаются друг от друга. По мере того, как Россия освобождается от тоталитарного мышления, оно все сильнее проявляет себя в Америке. И лучше всего это можно проследить по тому, что происходит в СМИ.
Афанасьев Андрей
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