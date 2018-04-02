Как живут в налоговом раю для сверхбогатых

О легальных центрах всемирной сети офшоров

Если верить сообщению The Wall Street Journal, один «крошечный латвийский банк стал раем для мировых грязных денег». WSJ пишет, что несколько лет назад Министерство финансов США «заметило тревожное подводное течение в мировых финансовых потоках: фиктивные компании переводили миллиарды долларов через малоизвестный банк в Латвии, бывшем советском государстве с 2 миллионами жителей».

Речь идёт об ABLV Bank, контрольный пакет акций которого принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю (по 43 процента каждому), а остальная «мелочь» приходится на высшее руководство, сотрудников и партнёров заведения. Банк стал налоговой гаванью и «прачечной» для коррупционеров из России, Украины и Азербайджана. При этом ни сам банк, ни страна его прописки (Латвия) не внесены в «чёрный список налоговых убежищ» Евросоюза.

Вообще, Евросоюз уже основательно почистил свой чёрный список, удалив из него Барбадос, Гренаду, Южную Корею, Макао, Монголию, Панаму, Тунис и ОАЭ: они, мол, уже вполне отвечают требованиям Совета по экономическим и финансовым отношениям (ECOFIN) ЕС и соответствуют «налоговым стандартам». Не отвечают этим требованиям теперь только Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы острова, Намибия, Палау, Санта Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго. В этом списке не только Латвия, но и ни одна страна ЕС, и ни один штат США вообще не значатся. Со стороны Брюсселя это лицемерие, считает советник по европейской политике международного объединения Oxfam Аврора Шардоне (Aurore Chardonnet): «Нет секрета в том, что налоговые убежища остаются в самом сердце ЕС. Евросоюз должен бороться с налоговыми убежищами с той же настойчивостью, с какой он заставляет другие страны принимать налоговые реформы, которые им прописывает эксклюзивный клуб богатых стран».

Механика этих налоговых убежищ, пишет Foreign Affairs, хорошо изучена. Известно и то, как сделать невыносимым их существование. Еще 10 лет назад, в разгар финансового кризиса, Министерство юстиции США собрало в Нью-Йорке на закрытую встречу финансовые власти Швейцарии и руководителей крупнейшего швейцарского банка UBS, чтобы обсудить, как он помогает американским клиентам избегать обложения налогами. А за день до встречи власти Швейцарии спасли UBS от банкротства, влив ему наличность из госбюджета! До этого власти США посадили в тюрьму менеджера UBS Брэдли Биркенфельда (Bradley Birkenfeld). Как заявлял Биркенфельд, «UBS, стремясь привлечь «состоятельных частных лиц» – бизнесменов из Силиконовой долины, российских олигархов, саудовских принцев, китайских промышленных магнатов, – спонсировал такие популярные у глобальной элиты события, как гонки яхт на Кубок Америки или Базельский фестиваль искусств в Майами…». Расследование уточнило: клиенты из США держали в UBS 20 миллиардов долларов. Спекулируя на швейцарской тайне вкладов, UBS и другие банки страны помогали элите прятать не всегда чистые доходы в обмен на огромные гонорары за управление её «имуществом».

UBS был не единственным в большой системе офшорных налоговых убежищ, процветающих поныне. Уклонение от уплаты налогов, насмешка над верховенством права, провоцирование организованной преступности в банковской сфере – какие только обвинения ни вписаны в историю «налогового рая». А главное достижение этих «теневиков», формирующих незаконные финансовые трансграничные потоки примерно в 1 триллион долларов в год (подсчитала вашингтонская Global Financial Integrity), – они «слишком важны, чтобы обанкротиться».

Сегодня UBS процветает. Банк всё так же поддерживает Формулу 1, музыкальный фестиваль Казальса в Пуэрто-Рико, Швейцарский институт современного искусства в Нью-Йорке, Новый национальный музей Монако, Музей современного искусства «Луизиана» в Копенгагене, Галерею современного искусства в Милане, Художественную галерею Нового Южного Уэльса в Сиднее, Пекинский музыкальный фестиваль, а также многочисленные культурные и спортивные мероприятия в Швейцарии.

Одно только из семи подразделений банка – Управление капиталом (Wealth Management) – имеет около 230 филиалов в 50 странах мира, включая Россию, и 987 миллиардов франков активов. Wealth Management предлагает состоятельным частным клиентам по всему миру полный сервис от финансовых услуг до консультаций по вопросам капиталовложений. Исключение составляют только американские клиенты Wealth Management – в отместку за штрафы, которыми США обложили банк за помощь в уклонении от платы налогов: 780 миллионов долларов в 2011 году, 1,4 миллиарда франков в 2012-м, 545 миллионов долларов в 2015-м, 79 миллионов в 2016-м, 445 миллионов в 2017 году. Такая «игра в закон и справедливость» устраивает обе стороны. Ведь за эти годы UBS сэкономил на налогах, процентах и штрафах 8 миллиардов долларов.

А если вспомнить, что небезызвестные «панамские документы» слили в Интернет данные о том, что налоговым раем пользуются поголовно все сверхбогатые – от компаний Disney и Glencore до министра торговли США Уилбура Росса (Wilbur Ross) и королевы Великобритании Елизаветы II, то становится ясно, что это столбовая дорога капиталистической экономики. По подсчётам Foreign Affairs, в этом налоговом раю капиталов сегодня хранится от 24 до 36 триллионов долларов.

Такие «гавани» есть в любой части света. В Азии это Гонконг, через который капитал течёт в Китай и обратно; Сингапур, облюбованный элитой Индонезии, Малайзии и Австралии. В Европе, кроме Швейцарии и Ирландии, помогавшей Apple отмыть от налогов 74 миллиарда долларов, это Люксембург и Нидерланды. И ещё целая сеть британских офшоров – Британская Вирджиния, Бермуды, Гибралтар, Каймановы острова, Джерси, остров Мэн. И Лондон – легальный центр всемирной офшорной сети.

А в США – «штаты Делавэр, Невада, Вайоминг, да и другие поощряют создание подставных компаний, позволяющих владельцам прятаться за толстыми стенами секретности, защищающими от проникновения зарубежных борцов с преступностью и от американской налоговой службы с министерством юстиции», пишет Foreign Affairs. Требуя в соответствии с законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA) от иностранных финансовых институтов раскрывать данные своих граждан и накладывая на них 30-процентные штрафы за неподчинение, Вашингтон никогда не распространяет это правило на себя. Вот почему «грязные деньги» текут в основном в США, которые стали налоговым раем мировой экономики и останутся таковым, пока будут жить по особым правилам, которые не для всех. Поэтому Министерство финансов США может оштрафовать UBS, а власти Швейцарии не могут. Поэтому Вашингтон может «заметить тревожное подводное течение» в латвийском ABLV Bank и тот должен срочно объявлять о самоликвидации, не дожидаясь штрафов из-за океана.

В «налоговых гаванях» дистиллируется ложь глобализации, и всё, что разворовано «национальными элитами», уплывает в офшоры. Нечего и пытаться соревноваться с налоговыми гаванями, понижая корпоративные налоги, – никто не станет платить меньше, если за границей можно не платить почти ничего. По данным Fortune 500, на конец 2017 года «пятисотка» самых прибыльных компаний США держала в офшорах 2,6 триллиона долларов прибыли, уменьшив на 750 миллиардов доходы в американскую казну. Для того чтобы прихлопнуть эти «райские кущи», требуется облагать налогом накопленные в офшорах доходы напрямую, уменьшая их на сумму оплаченного налога в «раю». Всё, что для этого требуется, – открытость рынка капиталов, краеугольный камень свободного рынка.

Явно заплутав в демагогии «свободного рынка» и «интересов национальной безопасности», президент США Дональд Трамп своей налоговой реформой напрасно пытается соблазнить налогом в 8-15, а не в 30 процентов на офшорные доходы: доллары назад не потекут. Есть простой способ лишить межнациональные компании налогового рая, введя меры обязательного налогообложения таких компаний по месту их дислокации и нахождения активов. Разделив их доходы пропорционально полученной прибыли в пределах конкретных государственных границ, облагать их налогами по национальным налоговым ставкам.

Нечто подобное уже появилось на свет – в 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала соглашение о сотрудничестве между компетентными органами разных стран и единый стандарт по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS) о финансовых счетах в автоматическом режиме. CRS подписала вся Европа с Россией, Китай, Индия – всего 109 государств. А США – нет. Там правит лобби «защитников национальных интересов». Поэтому демонстрация борьбы со швейцарским UBS – лишь видимость, прикрывающая сверхприбыли уклоняющихся от уплаты налогов преступников.