Как жить во время зоологического глобализма?

О том, как русские закоптили планету, и не только об этом

Глава Европейского агентства по окружающей среде Жаклин Макглейд потребовала от Русской православной церкви (РПЦ) перейти на электронные свечи. Оказывается, прихожане РПЦ ежедневно сжигают в своих храмах миллионы свечек и буквально загадили атмосферу Земли. Прогрессивные верующие, например католики, давно перешли на экологически чистые электронные свечи, которые никак не влияют на глобальное потепление.

Макглейд потребовала от руководства РПЦ немедленно оказаться от свечей, ибо в 2021 году «просто стыдно не думать об экологии». Если православные не последуют ее требованию, то будут введены ограничения против их храмов, а некоторые храмы будут вообще изъяты в пользу более сознательных религиозных организаций. Видимо, глава экологического агентства имеет в виду храмы за границами РФ. Это требование решительно поддержали правительства Молдавии, Грузии и Украины, которые, буквально задыхаются от православной свечной копоти.

Если РПЦ не подчинится указанию, то потеряет около 1000 приходов за рубежом. Надо сказать, в Европе действительно вводятся электронные свечи, которые зажигаются после платежа в банковском терминале, находящемся здесь же, в храме.

Логика этой «экологической политики» очевидна. Дальше будут выдвинуты требования потушить вечный огонь на российских военных мемориалах, а кончится тем, что схождение Святого огня на Пасху в Иерусалиме заменят выносом электрического фонаря из Храма Гроба Господня и «раздачей огня» толпе через светящиеся мобильники.

Это лишь один пример духовной осады, в которую Запад берёт Россию. Другим недавним примером стало обращение МИД РФ в ЕСПЧ с исками против Украины по целому ряду нарушений. Речь идёт о дискриминации русского и русскоязычного населения (включая поражение в правах); о преследовании средств массовой информации; о зверствах, совершаемых киевскими властями в отношении жителей Донбасса («антитеррористическая операция» против собственного населения); о водной блокаде Крыма. Процесс еще не начался, а из ЕСПЧ уже прилетел ответ: ничего такого Украина себе не позволяет, зря паритесь господа.

Давно уже стало понятно, что Европейский суд по правам человека к объективным решениям не расположен. Он превратился в орган глобального управления, и европейские чиновники уверены в том, что русские здесь свою правду не найдут. Ну а если хотят поспорить, то кто же против? Приезжайте, дискутируйте.

Еще оскорбительнее выглядит совместный иск Голландии и Украины к России по факту гибели катастрофы малайзийского рейса МН17. Следствие и суд, проведенные без участия официальных представителей обвиненной стороны (России), представляют собой издевательство над международным правом. Суд отказался принять российские материалы по обстоятельствам катастрофы, спрятал черные ящики с записями переговоров экипажа и не запросил американские спутниковые снимки момента катастрофы. Суд «назначил» Россию виновницей катастрофы в беспрецедентно оскорбительной форме.

Одной Россией дело не ограничивается. Не только русские в РФ подвергаются оголтелой атаке. «Балканские русские» – сербы находятся в подобном положении.

Только что верховный представитель ООН в БиГ Валентин Инцко, видимо, не простивший сербам убийства австрийского кронпринца Франца Фердинанда в 1914 году, собственноручно внес в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины поправку, запрещающую отрицать «геноцид» мусульман в Сребренице в 1995 году. За нарушение этого закона полагается тюремный срок до 5 лет.

Между тем доказательств об убийстве сербами 8 тыс. мусульман в Сребренице представлено не было. Те 2 тыс. убитых, которых обвинители собирали по всей Боснии, имели боевые раны, то есть участвовали в боевых столкновениях. Остальные «пропали без вести» и не найдены, но это никого не волнует. Точка поставлена, сербы виноваты. Правда, сербы молчать не собираются и заявляют о намерениях выйти из состава БиГ. Не стоит сомневаться, что это им дорого встанет.

И напрашивается крамольная мысль: а что если вместо увещеваний и бесплодных тяжб в неправедных судах попробовать ответить делом?

Например, перекрыла Украина днепровскую воду в Крым. Создала большие проблемы для проживающих там людей. На жалобу России ЕСПЧ отвечает: всё нормально. Хотя катастрофы удалось избежать лишь благодаря усилиям крымских властей, развернувших бурение артезианских скважин.

Неужели мы ограничимся дипломатическими танцами? Ну хорошо, сократить поставки и транзит газа мы не можем, связаны договорами. Это было бы очень полезно и для охлаждения пыла ВСУ, которые передвигаются на российском горючем. Ведь все справедливо: вы нам не даёте воду, мы вам не даем бензин. Так что мешает ограничить поставки на Украину нефтепродуктов? И долго ли это будет продолжаться?

Другой пример: Голландия и Украина нагло навесили на нас вину за катастрофу МН17. Неужели нельзя в ответ запретить полеты голландских авиакомпаний в нашем воздушном пространстве?

Третье. Запад делает из наших братьев, боснийских сербов, европейских изгоев. Над ними издеваются как над людьми второго сорта. А что если начать переговоры с Сербской Краиной о ее вступлении в состав РФ, к чему она давно стремится? Разве это не будет проявлением государственной политики?

Четвертое. РПЦ может провозгласить анафему зарубежным феминистским организациям, выступающим за аборты. Разве это не проблема убийства младенцев во чреве, о чем нужно кричать куда громче, чем о свечках в православных храмах? И нет сомнения, что такой шаг РПЦ найдёт отклик во всем мире.