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Как жить без излишка: Олигарх Фридман из Лондона выпрашивает денег на еду и такси
28 марта 2022, 13:05 • 217 • Политика
Олигарх Михаил Фридман, проживающий в Лондоне, пожаловался на санкции и нехватку денег. По его словам, он даже не может пойти в ресторан.
Фридман рассказал газете País, что "должен есть дома" из-за того, что он не в состоянии сейчас оплатить поход в ресторан.
- возмутился предприниматель.
Олигарх также отметил, что не знает, хватит ли ему денежных средств, чтобы "жить нормально, без излишка". Для него проблематично содержать дом в Лондоне.
Фридман недоволен введёнными санкциями - он назвал их контропродуктивной мерой.
- сказал олигарх.
Он призвал Запад быть умнее и не наказывать русских предпринимателей только за то, что они русские. По его словам, санкции только "усиливают конфронтацию и количество сторонников антизападной политики".
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