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Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости

22 августа 2020, 16:15  •  261 • Украина

За 29 лет независимости Украина превратилась из республики СССР с передовой промышленностью в экономически отсталое государство.

К такому выводу в статье посвященной экономическим итогам независимости, приходит киевское прозападное интернет-издание «Зеркало недели».

«Мы обрели независимость, будучи «второй» республикой СССР в основном благодаря не просто развитой, передовой промышленности. Мы летали в космос, развивали атомную энергетику, машиностроение и приборостроение, производили в избытке оборудование, создавали технологии. Как же так получилось, что спустя 29 лет мы стали аграрной страной, выживающей за счет экспорта зерновых? Маленькой открытой экономикой, полностью зависимой от мировых цен на сырьевые товары, которую обогнали все соседи, кроме крошечной Молдовы», – недоумевает автор статьи.

В материале указывается, что на Украине полностью примитизировано производство чего бы то ни было.

«Доля наукоемных отраслей в нашей промышленности, в допотопном 1990-м составлявшая 30%, снизилась до 10%, зато вдвое выросла черная металлургия, а доля сырьевых товаров в структуре украинской экономики достигла шокирующих 70%. В 2016-м производство экскаваторов составило 1% от уровня 1990 года, а ведь строительство у нас на пике. А тракторов в 2016-м мы выпустили 5% от количества, произведенного в 1990-м, хотя сельхозтехника сейчас аграрной Украине гораздо нужнее, чем в 90-х», – отмечается в публикации.

В итоге, продолжает издание, график индекса промпроизводства уверенно ползет вниз, а периодические взлеты, совпадающие с ростом мировых цен на сырье и очередным изменением методологии Госстата, не вытягивают его даже на уровень 2000 года.

«И пока прогрессивное человечество стремится перейти к шестому технологическому укладу с нанотехнологиями, наноматериалами, биоинженерией и когнитивными науками, мы топчемся в третьем технологическом укладе прошлого века, к которому относятся свыше 50% всех производимых нами товаров, и даже не пытаемся шагнуть дальше», – резюмирует «ЗН».

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