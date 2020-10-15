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Как же так, фрау Меркель? Сосновский подсчитал, во сколько обошёлся немцам условно больной Навальный

15 октября 2020, 11:55  •  143 • Политика
Журналист Александр Сосновский подсчитал общую стоимость лечения условно больного Навального и рассказал, во сколько немецким налогоплательщикам обошёлся "берлинский пациент". Как же так, фрау Меркель?
Сосновский выложил смету расходов на Навального за то время, что он провёл в берлинской клинике "Шарите". Стоимость пребывания в палате интенсивной терапии составила 60,8 тысячи евро, МРТ и прочие диагностические мероприятия - 15 тысяч евро, расходы по уходу - 19 тысяч евро, услуги лаборатории бундесвера, которая обнаружила "Новичок", - 10 тысяч евро, персональная охрана - 52 тысячи евро и так далее. Суммарно получилось 284,7 тысячи евро, а если считать самолёт до Германии, то 363,7 тысячи евро.
При этом в данную сумму Сосновский не стал включать расходы на апартаменты, в которых жила семья Навального, пока тот находился в больнице, поскольку этих данных не знает никто. По словам журналиста, главный вопрос - кто оплатил медицинские услуги.
Если их оплатил больной, покажите квитанции, если оплатило государство - это как минимум растрата. Государство не имеет права брать деньги за использование полиции и охраны, - пишет Сосновский в Telegram.
Он считает, что это ставит "антикоррупционного короля" в крайне щекотливую ситуацию. Будет неловко, если Навальный случайно спровоцирует коррупционный скандал в Германии, которая приняла оппозиционера с распростёртыми объятиями.
Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский

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