Как же так, фрау Меркель? Сосновский подсчитал, во сколько обошёлся немцам условно больной Навальный

Сосновский выложил смету расходов на Навального за то время, что он провёл в берлинской клинике "Шарите". Стоимость пребывания в палате интенсивной терапии составила 60,8 тысячи евро, МРТ и прочие диагностические мероприятия - 15 тысяч евро, расходы по уходу - 19 тысяч евро, услуги лаборатории бундесвера, которая обнаружила "Новичок", - 10 тысяч евро, персональная охрана - 52 тысячи евро и так далее. Суммарно получилось 284,7 тысячи евро, а если считать самолёт до Германии, то 363,7 тысячи евро.

При этом в данную сумму Сосновский не стал включать расходы на апартаменты, в которых жила семья Навального, пока тот находился в больнице, поскольку этих данных не знает никто. По словам журналиста, главный вопрос - кто оплатил медицинские услуги.

Если их оплатил больной, покажите квитанции, если оплатило государство - это как минимум растрата. Государство не имеет права брать деньги за использование полиции и охраны, - пишет Сосновский в Telegram.

Он считает, что это ставит "антикоррупционного короля" в крайне щекотливую ситуацию. Будет неловко, если Навальный случайно спровоцирует коррупционный скандал в Германии, которая приняла оппозиционера с распростёртыми объятиями.

Скриншот: Telegram/Доктор Сосновский