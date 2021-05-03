Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не...
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Кал...
Главная / Политика

Как Зеленский предал украинцев: Пушилин разложил все по полочкам

03 мая 2021, 12:40  •  109 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Глава ДНР уверен, что президента Украины не интересует мир на Донбассе
Лидер Незалежной Владимир Зеленский попросту предал граждан, которые за него голосовали. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Сам он давно не питает иллюзий в отношении бывшего комика, а ныне президента Украины. По словам Пушилина, предвыборные обещания Зеленского урегулировать конфликт на востоке страны мирным путем изначально выглядели весьма призрачно. А теперь стало совершенно ясно, что политик даже не делал попыток выполнить то, что сулил народу.
"…Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать", – заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Успех Зеленского на выборах был связан с тем, что он в тот момент выступил неким антиподом Петра Порошенко, который олицетворял продолжение войны на Донбассе, считает глава ДНР. В итоге красочные обещания о мире, восстановлении экономики, борьбе с олигархами не воплотились в жизнь. Пушилин подчеркнул, что Зеленский не только предал тех, кто за него голосовал, но еще и пытался сыграть на электорате своего предшественника Порошенко.
Ранее глава ДНР пояснил, зачем украинскому президенту встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
03 мая 2021, 07:10
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "Выход один"
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
03 мая 2021, 02:35
США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото
03 мая 2021, 02:35
"Существует только одна версия": Главу Минюста Чехии "переубедили" по поводу русских
03 мая 2021, 04:25
Туалеты важнее людей? Делягин разоблачил чиновников после скандального доклада
03 мая 2021, 09:00
"За нами дело не станет": Москва дала Вашингтону время подумать о ДОН. Дипломат назвал сроки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 апреля 2021, 01:15
«У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются за «Спутником V»
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.