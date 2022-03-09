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Как Зеленский подделал своё видео из Киева: разбор за минуту

09 марта 2022, 06:00  •  120 • Политика
В Сети появился минутный ролик, в котором доказывается, почему новое видео президента Украины Владимира Зеленского из Киева, скорее всего, является грубой подделкой.
Всего за минуту специалист по монтажу объясняет, почему не стоит верить новому ролику, который Зеленский якобы записал в Киеве. Видеоразбор фейка опубликован в Telegram-канале "Шкварка News". Суть претензий заключается в следующем.
Для того чтобы определить поддельное изображение, подойдёт любой видеоредактор с цветокоррекцией. На примере ролика с Зеленским легко понять, как это работает: изменяя цветовую палитру, можно заметить, что цвет лица украинского президента меняется совершенно иначе, чем цвет фона. Это говорит о том, что перед нами разные картинки. То есть одно изображение (лицо Зеленского) наложено на другое (фон). Дело в том, что сняты они на разные камеры.
Таким образом, зритель видит не Киев, а лишь имитацию нужных локаций., созданную с помощью хромакея - технологии, позволяющей совместить компьютерную графику и живую съёмку.
Напомним, что истинное местонахождение Зеленского остаётся предметом споров: некоторые считают, что политик скрывается во Львове, другие убеждены, что президент Украины давно покинул территорию страны.

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