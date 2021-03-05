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Как Зеленский отблагодарил того, кто помог ему стать президентом Украины - Шарий
05 марта 2021, 18:45 • 284 • Политика
США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского после проплаченной статьи о борьбе Владимира Зеленского с "пророссийскими олигархами". "Владимир Александрович отблагодарил ещё одного человека, который помог ему стать президентом", - прокомментировал Анатолий Шарий.
США вводят санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, заявил американский госсекретарь. За день до этого на Украине вышла заказная статья, где украинского олигарха объявили пророссийским, рассказал журналист и блогер Анатолий Шарий.
Он напомнил, что Зеленский пришёл к власти на Украине благодаря финансовой поддержке Коломойского. Олигарх проспонсировал сериал "Слуга народа", где Зеленский выступил в образе хорошего президента, а затем уже и предвыборную кампанию актёра. В ответ Зеленский "вонзил нож в спину" своему благодетелю.
- прокомментировал Шарий в своём Telegram-канале.
Напомним также, что ранее Зеленский закрыл сразу три украинских телеканала, которые критиковали его политику и решения. Вместе с этим в Донбассе началось новое обострение конфликта.
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