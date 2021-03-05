Как Зеленский отблагодарил того, кто помог ему стать президентом Украины - Шарий

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского после проплаченной статьи о борьбе Владимира Зеленского с "пророссийскими олигархами". "Владимир Александрович отблагодарил ещё одного человека, который помог ему стать президентом", - прокомментировал Анатолий Шарий.

США вводят санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, заявил американский госсекретарь. За день до этого на Украине вышла заказная статья, где украинского олигарха объявили пророссийским, рассказал журналист и блогер Анатолий Шарий.

Он напомнил, что Зеленский пришёл к власти на Украине благодаря финансовой поддержке Коломойского. Олигарх проспонсировал сериал "Слуга народа", где Зеленский выступил в образе хорошего президента, а затем уже и предвыборную кампанию актёра. В ответ Зеленский "вонзил нож в спину" своему благодетелю.

Владимир Александрович отблагодарил ещё одного человека, который помог ему стать президентом. Коломойский под санкциями США. За день до этого заказная статья о борьбе Зеленского с ПРОРОССИЙСКИМИ олигархами - Медведчуком и Коломойским,

- прокомментировал Шарий в своём Telegram-канале.

Напомним также, что ранее Зеленский закрыл сразу три украинских телеканала, которые критиковали его политику и решения. Вместе с этим в Донбассе началось новое обострение конфликта.