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Как Зеленский остановит войну в Донбассе: Националистам устроят "ночь длинных ножей" - Олег Царев
22 июля 2019, 23:09 • 106 • Политика
Украинский экс-депутат Олег Царев рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский завершит войну в Донбассе. Бывший парламентарий считает, что украинских националистов ожидает "ночь длинных ножей".
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе, устроив националистам и радикалам "ночь длинных ножей". Так считает украинский экс-депутат Олег Царев.
По его словам, Зеленский с 90%-ной вероятностью завершит войну в Донбассе, выполнив Минские соглашения в том виде, в каком они были подписаны. При этом он попытается провести переговоры с ЛДНР напрямую, отстранив от них своего соперника Виктора Медведчука.
Царев отмечает, что Зеленский не собирается ни с кем делить свою власть, в том числе и с украинскими националистами. Бывший парламентарий не исключает, что в ближайшее время радикалов ждет "ночь длинных ножей".
Он предполагает, что в качестве шага навстречу России в Крым может быть восстановлена подача воды с Украины, приостановленная в 2014 году. Что касается признания Крыма территорией России, то это более сложный вопрос.
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