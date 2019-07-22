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Как Зеленский остановит войну в Донбассе: Националистам устроят "ночь длинных ножей" - Олег Царев

22 июля 2019, 23:09  •  106 • Политика
Украинский экс-депутат Олег Царев рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский завершит войну в Донбассе. Бывший парламентарий считает, что украинских националистов ожидает "ночь длинных ножей".
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе, устроив националистам и радикалам "ночь длинных ножей". Так считает украинский экс-депутат Олег Царев.
По его словам, Зеленский с 90%-ной вероятностью завершит войну в Донбассе, выполнив Минские соглашения в том виде, в каком они были подписаны. При этом он попытается провести переговоры с ЛДНР напрямую, отстранив от них своего соперника Виктора Медведчука.
Царев отмечает, что Зеленский не собирается ни с кем делить свою власть, в том числе и с украинскими националистами. Бывший парламентарий не исключает, что в ближайшее время радикалов ждет "ночь длинных ножей".
"Думаю, речь будет идти о нормализации отношений с Россией. Восстановится транспортное сообщение. Влияние радикалов Зеленский будет кардинально уменьшать. Думаю, их ждет "ночь длинных ножей", - сказал Царев в интервью РИА ФАН.
Он предполагает, что в качестве шага навстречу России в Крым может быть восстановлена подача воды с Украины, приостановленная в 2014 году. Что касается признания Крыма территорией России, то это более сложный вопрос.
"Ни один украинский политик не сможет себе позволить отказаться от Крыма. По крайней мере, до тех пор, пока в Киеве не пройдет "трансфер власти", - пояснил Царев.

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