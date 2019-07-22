Как Зеленский остановит войну в Донбассе: Националистам устроят "ночь длинных ножей" - Олег Царев

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе, устроив националистам и радикалам "ночь длинных ножей". Так считает украинский экс-депутат Олег Царев.

По его словам, Зеленский с 90%-ной вероятностью завершит войну в Донбассе, выполнив Минские соглашения в том виде, в каком они были подписаны. При этом он попытается провести переговоры с ЛДНР напрямую, отстранив от них своего соперника Виктора Медведчука.

Царев отмечает, что Зеленский не собирается ни с кем делить свою власть, в том числе и с украинскими националистами. Бывший парламентарий не исключает, что в ближайшее время радикалов ждет "ночь длинных ножей".

"Думаю, речь будет идти о нормализации отношений с Россией. Восстановится транспортное сообщение. Влияние радикалов Зеленский будет кардинально уменьшать. Думаю, их ждет "ночь длинных ножей", - сказал Царев в интервью РИА ФАН.

Он предполагает, что в качестве шага навстречу России в Крым может быть восстановлена подача воды с Украины, приостановленная в 2014 году. Что касается признания Крыма территорией России, то это более сложный вопрос.