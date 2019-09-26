Как Зеленский лебезил перед Трампом

Читать расшифровку телефонного разговора первых лиц государств всегда интересно: вон оно как на самом деле происходит, вот они что друг-другу говорят.

Но разбирать стенограмму разговора Владимир Зеленского с Дональдом Трампом, который уже стал поводом для международного политического скандала и для начала процедуры импичмента президенту США особенно любопытно.

Но особенно поражает барский покровительственный тон, с которым разговаривает Трамп с Зеленским. И угодливые, услужливые ноты в словах президента Украины в адрес президента США.

Иногда даже теряешься — это лидеры двух современных демократических государств или хозяин и раб из средневековой деспотии?

Для начала Трамп поздравляет Зеленского с победой на выборах в Верховную Раду в июле, словно похлопывая по плечу:

- Мои поздравления с великой победой. Мы все наблюдали в Соединенных Штатах, вы проделали потрясающую работу... Это фантастическое достижение...

- Вы абсолютно правы, - с готовностью соглашается Зеленский. И сразу же пускает в ход заискивание. - Но я хотел бы признаться, что у меня была возможность поучиться у вас. Мы использовали ряд ваших навыков и знаний как образец для наших выборов... Мне следует участвовать в выборах чаще, чтобы вы звонили мне чаще.

Как опыт президента-миллиардера мог помочь выиграть выборы президенту-актеру? Не очень понятно. Видимо, украинский президент просто хотел сказать приятное американскому. Сыграть на его самолюбии. Бывает.

А Зеленский продолжает восхвалять Трампа.

- Мы ведь тоже пытаемся осушить наше болото (это, если кто не понял, Зеленский цитирует один из лозунгов Трампа - «осушить болото» - ред.)... В этом вы для нас великий учитель.

- Очень приятно, что вы такое говорите, - соглашается «учитель». И переходит к делу, напоминая — кто тут проситель, а кто повелитель. - Мы многое делаем для Украины. Мы тратим на это много усилий и много времени...

- Да, вы абсолютно правы. Не только на 100%, но в действительности на 1000%, - приторно подтверждает Зеленский. - Соединенные Штаты так много делают для Украины. Гораздо больше, чем Евросоюз, особенно, когда мы говорим о санкциях против России. Я также благодарю вас за вашу огромную поддержку в области обороны.

История с публикацией стенограммы разговора Трампа и Зеленского наделала много шума.Фото: REUTERS

После этого Трамп решает, что «клиент» достаточно разогрет и пора переходить к конкретике:

- Хотел бы попросить вас сделать нам одолжение, - прямо говорит президент США. И дальше произносит те роковые пожелания, за которые его политические противники в самой Америке хотят объявить импичмент. О расследовании на Украине коррупционного дела на сына Джо Байдена — основного соперника Трампа на грядущих выборах президента США. Байден, будучи вице-президентом при Обаме, курировал потоки помощи Украине и пристроил сына в руководство газовой компании в Киеве (ходят разговоры, что клан Байденов обогатился на «украинском кейсе» на 3 миллиарда долларов!).

И что удивительно. Казалось бы, если Байден запачкан в коррупции на Украине, то судить надо как раз его. Как минимум, расследовать похождения на Украине его сына. Да и самого Джо.

Но демократы — противники Трампа пытаются сыграть на опережение и обернуть дело против Трампа. Мол, он добивается не правды, а сводит счеты со своим конкурентом.

По правде сказать, одно другому здесь не мешает. Но вернемся к разговору двух президентов. Что же отвечает на просьбу Трампа Зеленский? Может быть, «извините, господин президент США, но я не имею права вмешиваться в работу украинского следствия и суда»? Нет, конечно.

- Да, это очень важно для меня, - говорит Зеленский. - Я хотел бы заверить вас, что среди нас у вас только друзья.... С тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор (Украины, - ред.) будет на 100% моим человеком... Тема расследования дела (сына Байдена, - ред.) - это вопрос восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем над этим работать.

А еще Зеленский наябедничал Трампу на посла США в Киеве. Ведь посла США многие называют самым влиятельным человеком на Украине, без разрешения которого в этой стране ничего не происходит. Преувеличивают, конечно. Но не сильно.

Киеву нужны только земли: В Крыму оценили слова Зеленского в ООН Июльский разговор двух президентов был опубликован как раз в день их личной встречи.Фото: REUTERS

- Насколько я помню, ее фамилия Иванович. Ее отношение ко мне было далеко не хорошим, она восхищалась предыдущим президентом (Порошенко, - ред.) и была на его стороне, - жалуется Зеленский. - Она не приняла бы меня в качестве нового президента.

Но Трамп уже начинает протокольно закруглять беседу:

- Вы - великая страна. У меня много украинских друзей, они невероятные люди.

Зеленский понимает, что пора расшаркиваться. И спешит заверить Трампа в главном:

- Хочу вас заверить в том, что мы будем очень серьезно подходить к делу (Байдена, - ред.) и вести это расследование... Я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени лучше друг друга узнать.

- Хорошо. Спасибо вам, я ценю это. Когда бы вы ни захотели приехать в Белый дом, свободно звоните, - Трамп буд-то снова похлопывает Зеленского по плечу.

- Большое спасибо... Я также хотел бы пригласить вас побывать в Киеве, который очень красив. С другой стороны, 1 сентября мы будем в Польше и сможем встретиться (Трамп в Польшу в итоге не приедет, - ред.). После мы можем взять мой самолет и отправиться на Украину или мы можем взять ваш самолет, который, вероятно, гораздо лучше моего, - шутит Зеленский, подчеркивая статус Трампа.

- Окей, с этим мы разберемся, - небрежно бросает президент США.

- Большое спасибо вам, мистер президент, пока-пока, - прощается Зеленский.

Выполнит ли он теперь обещание расследовать дело Байдена? После такого скандала сделать это будет уже сложнее. Но есть ли у Зеленского выбор? Импичмент Трампу, по мнению практически всех аналитиков, невозможен. У его соперников недостаточно для этого голосов в парламенте США. А обвинять Байдена в коррупции на Украине Трамп продолжит со своим фирменным упорством бизнесмена.

И правильно сделает.

Коррупция — она и в Америке коррупция. За нее надо наказывать.

А вот что будет с имиджем Зеленского после столь по-холопски подобострастного разговора с Трампом?

Или на Украине так принято? Все нормально?