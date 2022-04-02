Как затянувшаяся зима влияет на ход спецоперации

С началом специальной операции погода на Украине так и не стала по-настоящему весенней, температура устойчиво держится ниже нулевой отметки. «Наша Версия» выяснила, как холодная весна может влиять на ход боевых действий.

Сюжет: Армия

По военной науке наиболее благоприятными сезонами для ведения боевых действий считаются зима и лето, так как в первом случае грунт промерзает, а во втором – высыхает под солнцем, что облегчает передвижение войск. На этом все плюсы холодного сезона заканчиваются, и начинаются минусы. В холодных условиях тяжелее проводить крупные наступательные операции из-за короткого светового дня, что существенно сокращает время для перемещения вой­ск. Кроме того, внезапная метель может внести серьёзные коррективы в планы, так как снег скрывает на местности заранее определённые ориентиры.

Холодный приём

Весной и осенью продвижению войсковых колонн сильно мешает распутица. Из-за этого наступающие войска привязаны к дорогам, следовательно, становятся более предсказуемыми и уязвимыми для ударов противника. Из-за отсутствия «зелёнки» наступающим гораздо труднее скрытно передвигаться по лесам – даже небольшой отряд легко заметить с воздуха среди голых деревьев. Также технику (в том числе замаскированную) легко заметить, например, с беспилотника и навести на неё огонь артиллерии или авиации.

В то же время с точки зрения тактики в холодное время гораздо проще обороняться, чем наступать. Оборудованный по всем правилам опорный пункт с запасными позициями, линиями траншей, пунктами обогрева и налаженным снабжением становится препятствием для наступающих. Следует учесть и физическое состояние обороняющихся и наступающих. Последним приходится в лучшем случае отдыхать в палатках или непосредственно в боевой технике, затруднены также мытьё и стирка для личного состава, что сказывается на боевом духе.

Потому боевые операции в холодное время года требуют высокой координации от тыловых служб, которым необходимо обеспечить военных палатками, печками-«буржуйками» и тёплыми вещами, а также вовремя доставленным горячим питанием. В обязательном порядке нужны пункты обогрева. Многое зависит и от выучки солдат. Они должны уметь самостоятельно выживать в суровых погодных условиях – например, уметь правильно развести костёр, чтобы не демаскировать себя. Также важно научиться строить убежища при холодной погоде. Одно из условий – не делать постройку слишком высокой, поскольку горячий воздух поднимается, а холодный спускается к земле. Чтобы оставаться в тепле, нужно быть ближе к тёплому воздуху.

В связи с этим холодная погода может вносить коррективы в планы и снижать боеспособность войск, поскольку солдаты и офицеры постоянно чувствуют дискомфорт. Одновременно повышается вероятность заболеть. Среди самых распространённых болезней обычно пневмония, панариций (следствие загрязнённости, повреждения и переохлаждения кистей рук), обморожения и окопная гангрена (следствие переохлаждения ног).

Есть форма – будет и содержание

Впрочем, как уже неоднократно сообщалось, современная Российская армия готова воевать и в жару, и в холод. Самым «морозостойким» формированием считается Северный флот. Зона его ответственности простирается от Мурманска до Анадыря – это тысячи километров вечной мерзлоты и строго отрицательных температур. Нести службу в таких условиях крайне сложно. Так, во время совместных учений в Норвегии британские морпехи отказывались выходить всякий раз, когда столбик термометра опускался ниже минус восьми градусов. Выяснилось, что в такие морозы они не в состоянии пользоваться тактическими памперсами, которые выдаются им на время длительных манёвров.

История неоднократно доказывала, что боец без тёплой формы в сильный мороз небоеспособен. Современное, пошитое из высокотехнологичных тканей многослойное обмундирование позволяет сохранять тепло, но такую униформу даже сегодня получают в основном бойцы спецподразделений, поскольку обеспечивать дорогостоящей униформой сотни тысяч пехотинцев дорого даже для самых богатых армий. Потому в Минобороны наверняка учитывают опыт прошлых кампаний. Например, одной из причин неудач Красной армии на первом этапе Зимней вой­ны исследователи считают то, что финские солдаты были гораздо лучше экипированы, а красноармейцы шли в атаку в лёгком обмундировании. Уже в первые недели вооружённого конфликта в тыл с обморожениями ног отправили тысячи советских бойцов, а общие потери от обморожений достигли 8%. Ещё хуже обстояли дела в Первую мировую, когда от морозов страдала пятая часть Российской армии. Также хорошо известен факт, что в декабре 1941-го немцев под Москвой во многом остановила нехватка комплектов зимней формы.