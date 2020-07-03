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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения. План "Нормандской четвёрки" озвучен
03 июля 2020, 19:00 • 44 • Политика
Политсоветники "Нормандской четвёрки" обсуждают, как заставить Украину выполнить Минские соглашения. План участников нормандского формата озвучен.
Главный вопрос на повестке дня - реализация особого статуса Донбасса, пункта Минских соглашений, который Украина игнорирует с 2015 года.
При этом он подчеркнул, что всё должно быть реализовано в строгом соответствии с "Минском-2". Обсуждался также вопрос освобождения пленных.
Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донбасса отказались признавать законным очередной госпереворот. В 2015 году были приняты Вторые минские соглашения ("Минск-2") - план по мирному урегулированию конфликта. Он предполагает прекращение стрельбы, разведение сил, обмен пленными, объявление амнистии, проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса с изменением украинской Конституции. Ни один из этих пунктов украинской стороной выполнен не был.
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