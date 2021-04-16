Как заставить Украину вернуть воду в Крым: Жириновский предложил простое решение

Жириновский сказал, как Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. "Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области", - заявил политик.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал простой способ заставить Украину подать воду в Крым. По мнению политика, России нужно всего лишь объявить о строительстве дамбы у истоков Днепра.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина перекрыла Крымский канал, по которому на полуостров поступала значительная часть пресной воды. Из-за этого Крым до сих пор испытывает проблемы с водоснабжением.

Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев,

- написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Напомним, что сейчас Крым получает пресную воду за счёт подземных источников. Однако в долгосрочной перспективе это не лучшее решение. В настоящий момент власти работают над проектами, которые должны полностью снять проблему. Но эти решения требуют времени.