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Как заставить Украину признать Крым российским: на полуострове придумали способ

23 сентября 2021, 15:50  •  270 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва может использовать против Киева его же оружие
Уже более семи лет прошло с того момента, как Крымский полуостров вернулся в родную российскую гавань. Однако на Украине до сих пор отказываются признавать свершившийся факт. По мнению крымского политика, пришло время надавить на представителей киевского режима и все-таки заставить их признать российский статус республики.
Выступая с таким громким заявлением, заместитель руководителя правительства Крыма Георгий Мурадов подчеркнул, что озвучивает личную точку зрения. При этом государственный деятель убежден, что текущая ситуация требует решительных действий от российских властей. Политик отметил, что годы идут, а ситуация в Незалежной не меняется – никаких позитивных тенденций в последнее время замечено не было.
"Должны переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма", – объявил свое мнение по поводу наболевшего вопроса государственный деятель.
Мурадов также намекнул на методы, которые может задействовать Кремль. Вице-премьер напомнил, что украинские власти использовали многочисленные блокады и санкционные ограничения в отношении крымчан. В частности, людям отключали воду и лишали их электричества.
Если только малую толику подобного рода воздействий использовать в отношении самой Незалежной, "ситуация радикально изменится", уверен Мурадов. Своим мнением уставший терпеливо сносить нападки незалежных политик поделился в эфире телеканала "Россия 1".
Стоит отметить, что Крым является лакомым куском для многих игроков международной арены. Недавно опытный востоковед объявил, что Турция тоже мечтает прибрать к рукам наш полуостров.

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