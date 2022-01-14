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Как заставить смеяться Лаврова. Мастер-класс за 15 секунд

14 января 2022, 18:10  •  210 • В мире
Журналистке своим вопросом буквально за 15 секунд удалось развеселить министра иностранных дел России.
Журналист "Коммерсанта" поинтересовалась на пресс-конференции главы МИД России о том, как он сейчас оценивает договороспособность западных партнёров. Она напомнила, что Сергей Лавров в конце прошлого года, говоря о западных партнёрах, привёл меткое сравнение о "политической Камасутре".
"В начале этого года вы вдруг заговорили об их импотенции. Что произошло за праздники?" - спросила она.
Лавров после этого вопроса улыбнулся. Но затем, уже серьёзно, сказал, что в отношении геополитики, по сути, ничего не изменилось.
"Насчёт импотенции - я говорил о Европейском союзе, мы начинали с Европейского союза, и по завершении о нём тоже идёт речь", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что речь шла о том, насколько Евросоюз способен выполнять то, о чём с ним договаривались. Однако в европейских подходах с того момента всё осталось неизменным, констатировал глава МИД России.

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