Как защитники группы «Сеть» готовы оправдать любое преступление если оно годится для шатания режима

Есть такая вещь: иерархия борьбы.

Допустим, Вася навредил вам когда-то, ну или когда-то вам не нравился Петя, но все это померкло, если зашла речь о борьбе с Колей.

Все позабыли, на все наплевали, лишь бы ущучить Колю проклятого.

Вот так энное количество лет назад мы наблюдали, как интеллигентная публика легко, ни разу не побрезговав, согласилась на бешеный антисемитизм своих новых друзей из республик бывшего Советского Союза, согласилась забыть, кто и как убивал их прабабушек и прадедушек в этих республиках и в этих рвах.

А потому что лишьбыпротивПутина.

И вот сейчас мы видим второй акт этой драмы под названием "А я не вижу, а я не знаю, а я не помню, потому что так надо".

Но на этот раз интеллигентная публика, еще совсем недавно стулья ломавшая из-за горькой женской доли, из-за насильников, абьюзеров и прочего модного миту, - так же легко переступила сначала через жертв садиста и сознательного распространителя ВИЧа Сагынбаева, а потом и через кости простодушной девочки Левченко, которую бесы-левачки зарезали и закопали в рязанской чаще.

А потому что лишьбыпротивпутина - что угодно сгодится.

В том числе и кровавая каша.

В "Белой Гвардии" автор-рассказчик, помнится, мечтал о том, чтобы вынуть сбежавшего с гетманского фронта полковника Щеткина из теплой кровати, да и повесить в назидание.

Ну а я всего лишь хотел бы вручить какой-нибудь Анне Наринской - и всему этому фемлиберантипутинскому клубу лжецов и лицемеров - лопаты, да и заставить их откапывать женский труп в сыром лесу.

Вот это и было бы настоящее, справедливое "миту".

Но так не будет, конечно.

Эти герои сломались - несите следующих.

Путин же, Путин во всем виноват - а значит, так надо, и, значит, все можно, когда борьба.