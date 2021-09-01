Как защитить детей в цифровой среде: Путин привёл пример из реальной жизни

Путин припомнил, как спорные звёзды эстрады берегут своих детей от своего творчества, но не щадят чужих. Глава государства привёл пример на подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде.

Президент России Владимир Путин припомнил показательную историю о защите детей от вредной информации. Ей он поделился на подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи, так как сам находится сейчас во Владивостоке, а ВЭФ проходит в Москве. В ходе подписания соглашения о защите детей в цифровой среде Путину вспомнилась весьма показательная история.

Президент отметил, что у одной очень известной эстрадной исполнительницы и поп-звезды мирового класса выступления носили и носят спорный характер с точки зрения восприятия молодыми людьми. При этом у этой артистки есть собственные дети. И, когда в одном из интервью её спросили, как её дети относятся к её творчеству, она ответила, что не показывает его им.

То есть своих детей она от этого контента бережёт,

- указал Путин.