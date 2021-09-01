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Как защитить детей в цифровой среде: Путин привёл пример из реальной жизни
01 сентября 2021, 15:50 • 14 • Политика
Путин припомнил, как спорные звёзды эстрады берегут своих детей от своего творчества, но не щадят чужих. Глава государства привёл пример на подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде.
Президент России Владимир Путин припомнил показательную историю о защите детей от вредной информации. Ей он поделился на подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава государства принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи, так как сам находится сейчас во Владивостоке, а ВЭФ проходит в Москве. В ходе подписания соглашения о защите детей в цифровой среде Путину вспомнилась весьма показательная история.
Президент отметил, что у одной очень известной эстрадной исполнительницы и поп-звезды мирового класса выступления носили и носят спорный характер с точки зрения восприятия молодыми людьми. При этом у этой артистки есть собственные дети. И, когда в одном из интервью её спросили, как её дети относятся к её творчеству, она ответила, что не показывает его им.
- указал Путин.
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