Как заработать на карантине? Дети не знали, чем занять себя дома, и в итоге обогатили всю семью

Во Франции дети проводили карантин в доме дедушки. Во время игры они наткнулись на находку, которая обогатила всю семью, передаёт местный канал BFMTV.

Пытаясь себя чем-то занять в четырёх стенах, ребята примерно десятилетнего возраста решили построить шалаш из простыней.

Папа сказал им взять в качестве стройматериалов старое постельное бельё бабушки, которое хранилось в неиспользуемом помещении.

Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжёлое, - передаёт BFMTV.

Этим чем-то оказались два слитка из цельного золота, каждый из которых весил порядка одного килограмма.

По завершении самоизоляции члены семьи оправились к оценщику, он подтвердил подлинность находки. Также было установлено, что слитки приобрели ещё в 1967 году.

Теперь они готовятся к аукциону 16 июня, чтобы обменять неожиданно свалившееся на них богатство на новые деньги.