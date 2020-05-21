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Как заработать на карантине? Дети не знали, чем занять себя дома, и в итоге обогатили всю семью
21 мая 2020, 13:55 • 28 • В мире
Во Франции дети, проводя карантин в доме дедушки, не знали, чем занять себя в четырёх стенах, и в итоге обогатили всю семью. Решив построить шалаш из старых простыней, они внезапно наткнулись на неожиданную находку.
Во Франции дети проводили карантин в доме дедушки. Во время игры они наткнулись на находку, которая обогатила всю семью, передаёт местный канал BFMTV.
Пытаясь себя чем-то занять в четырёх стенах, ребята примерно десятилетнего возраста решили построить шалаш из простыней.
Папа сказал им взять в качестве стройматериалов старое постельное бельё бабушки, которое хранилось в неиспользуемом помещении.
Этим чем-то оказались два слитка из цельного золота, каждый из которых весил порядка одного килограмма.
По завершении самоизоляции члены семьи оправились к оценщику, он подтвердил подлинность находки. Также было установлено, что слитки приобрели ещё в 1967 году.
Теперь они готовятся к аукциону 16 июня, чтобы обменять неожиданно свалившееся на них богатство на новые деньги.
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