Как запретом демонстраций бороться с пандемией

«Думающие поперёк» спорят с властями, не носят масок, и это превращает их в глазах немецкой контрразведки в экстремистов

В Германии с коронавирусом сплошные недоразумения. С одной стороны, правительство объявило, что скоро страну накроет «вторая волна» и ввело новые частичные ограничения. С другой стороны, народ стал показывать характер.

Началось все с демонстрации в Лейпциге на прошлые выходные. А на сей раз и выходных ждать не стали. Начали в пятницу. Сначала во Франкфурте 2 тыс. человек выступили с издевательскими надписями на куртках и оскорблениями в адрес демократии. Например, фигурировали такие надписи: «Прививка делает свободным». Или совсем без намёков: «Доктор Менгеле» с портретом одной высокой немецкой руководительницы. И прочие подобные вольности, которые вкупе с отсутствием масок и дистанции между людьми оскорбляют стражей порядка.

Короче, стражи замочили демонстрацию во Франкфурте из водомётов, а затем утрамбовали дубинками. Одновременно в двух городах Баварии члены того же движения «Думающие поперек» вышли на законопослушную демонстрацию протеста, но так как их было больше разрешенного количества, полиция доставляла их в околоток для приведения в чувство. Доставляемые в околоток протестующие оскорбляли полицейских действием, из чего произошло целых 300 расследований. Это в Баварии. А в Карлсруэ собравшиеся в числе 1 тыс. «думающих поперек» хоть и вели себя прилично, все же допустили 200 нарушений общественного порядка.

Правда, крупные города тут не показатель. Показателем стал маленький городок Аурих, в котором прежде жители на площади собирались только повеселиться. А теперь извольте любоваться: полторы сотни «думающих поперек» и не завозных, а знакомых, устроили выступления протеста. Однако в органах правопорядка сразу поняли, куда ветер дует. Сегодня мелкие демонстрации, завтра демонстрации побольше, а там, глядишь, пошло-поехало. И ведь что характерно: их водомётами мочат, ударными инструментами по головам бьют, а они, вместо того чтобы проявить понимание, ведут себя антиконституционно. Вот куда ветер дует – к смене конституционного строя! Поэтому собрались в минувшую субботу представители всех земельных отделений контрразведки (БФФ) на видеоконференцию и постановили, что «Думающие поперёк» – это правые экстремисты. Прямо так и сказали. Тут общественность ужаснулась: если сложить количество всех участников движения «Думающие поперёк», то получится за миллион человек. Выходит, столько экстремистов? Да, это так, подтвердил представитель МВД: «Так называемое движение «Думающие поперёк» или по крайней мере его вожди, организуют мероприятия, на которых собираются правые экстремисты». Однако представитель МВД – чиновник, чей язык сух и невыразителен. Вот министр-президент Баварии Маркус Зёдер высказался сильно, красочно, незабываемо: «Мы видим, что разрастается конгломерат правых экстремистов, антисемитов, абсурдных сторонников теории заговора, которые упрекают политиков в сатанизме. БФФ должно внимательно, буквально в лупу рассмотреть, что там реально происходит, потому что многие эти группы хотят другое государство».

Всё как-то сразу прояснилось. «Думающие поперек» – враги конституционного строя, пора ими заняться всерьёз. А выбор у демократии в таком случае невелик. Об этом прямо сказал в интервью Rheinische Post первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер: «Запретить их демонстрации к чёртовой матери». И тут же Ченчер, член СДПГ, разъяснил, что право на демонстрации является основополагающим правом каждого немецкого гражданина, но если немецкий гражданин не согласен с действиями властей, борющихся с «пандемией», он без данного права обойдётся, так как не умеет себя вести. Не носит масок, не соблюдает дистанцию, бьёт полицейских и журналистов. Кстати, на протестах в Лейпциге дошло до настоящей охоты на ведьм: участники демонстрации зачитывали с бочек списки журналистов, уличённых во лжи и подлогах.

На самом деле речь идет не о масках и не о социальной дистанции. Вопрос в другом: верят немцы в необходимость карантина или не верят. И выходит, что верят, но с большим трудом. Тем более что инфекционный институт им. Роберта Коха (РКИ) постоянно роет землю под позицией правительства и непонятно, на кого работает: на правительство вместе с фармацевтическими концернами или на клятву Гиппократа. А клятва эта предполагает, что больных обманывать нельзя. В результате правительство новые ограничения вводит, а РКИ заявляет , что количество заразившихся снижается. На прошлой неделе заболевших было 23 тыс., а на этой – 13 тыс. Как говорится, ощутите разницу!

Тут же в эфир вылезает знаменитый эпидемиолог Клаус Штёр, который в недавнем прошлом был руководителем исследовательских программ ВОЗ по инфекциям дыхательных путей. Этот самый Штёр дал большое интервью каналу NTV, которое разлетелось по всем СМИ. Штёр, конечно, признает наличие вируса, но при этом диву даётся, откуда столько шуму? Мол, почему правительство объявляет особое положение, если в больницах 90% мест для интенсивной терапии свободны?

А дальше этот Штёр пускается в недопустимые рассуждения. Мол, зимой 2017-2018 гг. была эпидемия гриппа. Каждый день заболевали в среднем 8 тыс. человек. Примерно, как сейчас при коронавирусе. 330 тыс. были диагностированы. Из них 60 тыс. попали в больницы. Однако никакого особого положения не объявлялось, и жизнь шла своим чередом. А главное, не было никаких колоссальных расходов на возмещение экономического ущерба, социальную поддержку и т. д. Никогда за такое короткое время в Германии не расходовалось так много денег. Жаль, говорит, что никакого анализа полезности этих затрат не проводится. А ещё жаль, что никаких других вариантов борьбы с коронавирусом даже не допускается. А в заключение этот эпидемиолог высказал банальную мысль, которую высказывают все врачи, не забывшие клятву Гиппократа: «Пандемия прекратится, когда большинство населения получит иммунитет. Как при всех видах гриппа. Ну а до наступления этого времени будут сезонные вспышки. Только защищать от них надо не всех подряд, а беззащитных – стариков и больных, которые и от других болезней чаще других умирают». В общем, наговорил эпидемиолог Клаус Штёр на целую речь для «Думающих поперек» и теперь, видимо, рискует попасть на учёт БФФ как правый экстремист.

И всё бы ничего: могучая индустрия немецких СМИ и не такие выступления стирала из сознания бюргеров. Однако как быть с Венгрией и Польшей, которые только что наложили вето на пакет ЕС «весом» 1.8 триллиона евро, предусматривавший выплаты по компенсации ущерба от «пандемии» всем 27 странам сообщества? Можно, конечно, объяснить все это конфликтом между ними и Брюсселем из-за несоблюдения кое-каких государственно-правовых принципов. Ну да, не соблюдают они эти принципы. Независимость судов у них какая-то убогая, прессу гнобят. Это понятно, и мы их осуждаем. Непонятно другое: когда на страну надвигается катастрофа (пандемия!), правительство страны обычно принимает помощь. А эти отказываются. Может, не понимают, что за катастрофа у них?

Вот бы и их в экстремисты записать и из числа получателей помощи исключить, не глядя на устав Евросоюза. А почему нет? Если демонстрации «Думающих поперёк» запретить собрались, то что с венграми и поляками церемониться? Тогда бы всё как-то и наладилось. И вакцины стали бы хорошо продаваться, и прививки прививаться, и нужные люди крупные компенсации за ущерб от коронавируса получили бы.