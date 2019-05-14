Как запрет абортов стал стресс-тестом для американского общества

Автор:

Кучер Егор

Американцы любят повторять, что США – это страна наиболее полных личных свобод для граждан. Именно этот глубоко либеральный принцип лежит в основе многих деяний руководства этой страны за чуть более чем пару столетий её существования – деяний, чаще всего совершенно не совместимых с понятиями чести, совести и гуманности.

Вместе с тем общество в США неоднородно. Помимо элиты, оно представлено как беднейшими темнокожими слоями населения, так и условным средним классом. А кроме этого, оно пестрит разнообразными формами проявления личных свобод, меньшинствами всех мастей – от убеждённых феминисток до однополых семей и представителей всевозможных субкультур.

Политическая верхушка же представлена всего двумя партиями – Республиканской и Демократической. Остальным политическим силам едва ли когда-нибудь будет суждено поднять голову. Поэтому подавляющее большинство громких законов или решений почти сразу становятся поводом для противостояния между двумя основными лагерями. Достаточно вспомнить Obamacare – реформу здравоохранения, которую начал Барак Обама, президент-демократ. И которую отменила республиканская администрация Дональда Трампа.

Запрет абортов – одна из крайне чувствительных проблем для свободолюбивого американского общества. Консервативные круги добились принятия актов об ограничении абортов в Огайо, Миссисипи и Кентукки, но именно в Джорджии закон оказался наиболее серьёзным. И именно он вскрыл тот нравственный нарыв в обществе, который зрел уже давно.

Четвёртый штат из многих

7 мая губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп, несмотря на давление, подписал закон «о сердцебиении». Он предусматривает запрет на прерывание беременности на сроке уже в шесть недель, когда врач может впервые различить стук сердца ребёнка. Этот закон оказался самым жёстким среди аналогичных в трёх других штатах, так как фактически означает полный запрет на аборты.

Б. Кемп. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на то что Джорджия – это уже четвёртый штат, который принимает закон о запрете абортов, пока ни один из этих документов не работает. Дело в том, что противники всякий раз умудряются оспорить каждый такой документ в федеральных судах или даже в Верховном суде США. К настоящему моменту законы «о сердцебиении», то есть о жёстком ограничении прерывания беременности ранними сроками, стали своего рода переходящим знаменем для противников абортов. Поэтому подпись губернатора Джорджии – это серьёзный шаг вперёд.

Первый законопроект такого рода был внесён в штате Огайо в 2011 году по настоянию группы под названием Faith2Action, которая на своём веб-сайте называет себя движением за семью и семейные ценности.

Хотя проект нормативного акта не был подписан, он вдохновил законодателей на борьбу с абортами по всей стране. С тех пор были внесены десятки подобных законопроектов. Первым штатом, которому удалось принять законопроект «о сердцебиении», стала в 2013 году Северная Дакота. Однако документ сразу же был оспорен в федеральных судах, где его отклонили на уровне апелляций, а затем был полностью обжалован в Верховном суде США, который отказался рассматривать дело и просто поддержал решение нижестоящего суда.

Аналогичный закон в 2013 году принял штат Арканзас, хотя требования были не такими строгими и содержали запрет на аборты не через шесть, а через 12 недель. Этот законопроект также был отклонён и также прошёл через суды, и снова Верховный суд США отказался рассматривать это дело.

В мае 2018 года закон «о сердцебиении» принял штат Айова, но документ снова был оспорен в судах. Судьба законов 2019 года в Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо также будет решаться в судах. Если противники абортов победят, то законы вступят в силу 1 января 2020 года.

Фото: Shutterstas / Shutterstock.com

Главный аргумент

В 1973 году Верховный суд США официально легализовал аборты. Это решение стало итогом громкого разбирательства дела «Роу против Уэйда», где сторонники абортов смогли обосновать термин «жизнеспособность», которая наступает между 24-й и 28-й неделями беременности. Верховный суд согласился, что до этого срока ребёнок нежизнеспособен.

Сторонники абортов с тех пор всё чаще объявляют законы о сердцебиении на шестой неделе неконституционными в разных штатах, и суды становятся на их сторону. В целом создаётся впечатление стены, которую не проломить.

Однако противостояние идёт не только в среде активистов различных движений. Как уже говорилось, тема абортов – новое поле битвы демократов и республиканцев. Так, например, «демократический» телеканал CNN рассказывает , почему запрет на аборты в США нереален и почему законы «о сердцебиении» неконституционны:

Жизнеспособность определяется индивидуально, но в среднем появляется между 24-й и 28-й неделями беременности. Это объясняет, почему законы «о сердцебиении», а также запреты абортов с 15-й или 20-й недели часто оспариваются в судах. <…> Верховный суд постановил в деле Роу и последующих, что государство не может запретить аборт до достижения жизнеспособности ребёнка.

Телеканал не постеснялся привести «упадническое» мнение главного юрисконсульта национальной группы по борьбе с абортами «Американцы, объединённые ради жизни» Стивена Адена. Активист признал, что законы «о сердцебиении» несостоятельны и обречены на провал. Либеральная Wall Street Journal рассказывает о законе в штате Алабама и прямо говорит о том, что идея запрета абортов – это республиканская инициатива:

Поддерживаемая республиканцами мера, принятая в прошлом месяце Палатой представителей США, делает для врачей уголовным преступлением аборт в любой момент беременности. Это будет наказываться лишением свободы на срок до 99 лет. За попытку сделать аборт может быть вынесен приговор сроком до 10 лет.

Голливуд объявляет бойкот

Фото: Kirk Wester / Shutterstock.com

Фото: Kirk Wester / Shutterstock.com

Действительно, законы «о сердцебиении» суровы. В Джорджии было сделано послабление, допускающее аборт на сроке позднее шести недель, только если женщина стала жертвой насилия и обратилась в полицию, а также если существует угроза жизни матери. Именно суровость закона побудила выступить против него многих голливудских знаменитостей, политиков и чиновников.

Джорджия – крайне популярный у американских киношников штат, который в 2017 году стал лидером по количеству проектов киноиндустрии, реализованных на его территории. По данным департамента экономики Джорджии, которые приводит Wall Street Journal , в 2018-м финансовом году производство фильмов и телепрограмм принесло штату 9,5 млрд долларов. В Джорджии, например, были сняты большинство сцен блокбастера «Мстители: Финал», эпизоды для фильмов про персонажей Marvel и многие другие популярные проекты.

Одна из основных активисток движения MeToo в США актриса Алисса Милано резко осудила законопроект и пригрозила бойкотировать съёмки сериала «Ненасытная», которые проходят в Джорджии. Она составила петицию, её подписали уже более 50 известных актёров, включая Кристину Эпплгейт и Алека Болдуина. В петиции сказано, что если в Джорджии будет принят закон «о сердцебиении», то это сделает штат «негостеприимным местом», где будет «трудно работать». В своём Twitter Милано заявила , что отстаивает право женщин на «телесную свободу», так как при таких суровых законах они «не могут рисковать беременностью», если «не имеют легального контроля над своим телом». К бойкоту присоединились три кинокомпании – Blown Deadline, Killer Films и Duplass Brothers Productions.

Между тем газета The Washington Post, которую многие обвиняют в склонности к республиканским консервативным взглядам, даёт иную картину происходящего. Она пишет , что бойкот объявили компании, которые почти не работают в Джорджии. К тому же далеко не самые крупные:

Крупнейшие корпоративные игроки остаются в стороне (от бойкота. – Прим. ред.). Вашингтонская торговая группа в сфере киноиндустрии отметила, что воздержится от принятия каких-либо мер. Ни одна крупная студия не заявила, что выведет производство какой-либо своей продукции из штата.

То есть открыто работающий на демократов телеканал CNN нагнетает обстановку, тогда как близкие к республиканцам издания, напротив, стараются погасить пожар этого конфликта в американском обществе. Стоит также напомнить, что губернатор Джорджии Брайан Кемп – республиканец, как и ряд его коллег в других штатах. Так тема абортов становится политической.

Фото: www.globallookpress.com

Только политика

Главный республиканец США – это, конечно, Дональд Трамп. Как только глава государства занял Овальный кабинет в 2016 году, он сразу подписал целый ворох указов. Одним из них восстановил запрет на выделение федеральных денег иностранным компаниям, которые проводят аборты в США. Трамп при этом неоднократно заявлял, что борется за рождаемость в стране. Демократы, конечно, тут же обвинили американского президента в ущемлении свобод граждан и попрании конституции. Однако в республиканских штатах нарастает и поддержка законов «о сердцебиении».

Сенатор-республиканец от штата Алабама Клайд Чамблисс поклялся, что законопроект в его штате будет принят. Он сообщил избирателям на прошлой неделе, что данный документ «имеет прямую цель оспорить дело "Роу против Уэйда" в Верховном суде», и призвал людей «помолиться за это», сообщает телеканал NBC .

Ярче всех высказался глава Джорджии Брайан Кемп:

Джорджия – это штат, который ценит жизнь. Мы вступаемся за тех, кто не может говорить сам.

Эту цитату приводит поддерживающий республиканцев телеканал FoxNews , который ведёт себя прямо противоположно CNN.

«Перед подписанием законопроекта государственный представитель Эд Сетцлер указал на науку, право и простой факт – бьющееся сердце является признаком жизни, и эти дети должны получить полную защиту закона. Сенатор от Джорджии Рене Унтерман, бывшая медсестра, провела законопроект через сенат штата. Она заявила, что ждёт этого момента (принятия закона. – Прим. ред.) всё время и считала бы успех проекта кульминацией своей политической карьеры», – сообщает FoxNews.

Р. Унтерман. Фото: www.globallookpress.com

Ещё один важный факт состоит в том, что законы «о сердцебиении» могут пройти одобрение Верховного суда. Осенью 2018 года Трамп назначил на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, известного своими консервативными взглядами.

Таким образом, тема абортов в США уже вышла за рамки спора активистов и приобретает характер политической войны. Но самое главное, что ребёнок в возрасте шести недель – это живой человек, у которого бьётся сердце, что доказано врачами. Остановить это сердце очень просто, а вот заставить биться вновь – невозможно.

Рассуждения Алиссы Милано о «телесной свободе» лишь запутывают ситуацию. Потому что на одной чаше весов находится пресловутая свобода личности, а на другой – человеческая жизнь. Общество, которое считает первое главнее второго, обречено на постепенное вымирание, сопровождающееся отказом от традиционных семейных ценностей и деградацией той самой «свободной» личности.