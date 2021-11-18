Как Западу справиться с Лукашенко: Болтон озвучил решение

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

С белорусским лидером нужно обойтись по-хорошему, считает политик

Бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что коллективный Запад совершил ошибку, сосредоточившись на реакции в отношении белорусских властей, подавлявших оппозицию.

Политик уточнил, что не пытается оправдать таким образом действия президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний был занят наказанием оппозиционеров, которые выступали за "свободное и представительное правление". Однако в действиях официального Минска таится, на взгляд американского политика, опасность куда более глобального масштаба.

По мнению Болтона, Лукашенко, почуяв скорый провал и столкнувшись с собственной неспособностью удержаться на президентском кресле, непременно обратится за помощью к Российской Федерации. И в таком случае белорусский суверенитет останется навсегда несбыточной мечтой.

"Как только это произойдет, белорусский народ навсегда лишится шансов на свободное правление", – заявил политик.

Стратегия коллективного Запада, считает Болтон, должна быть сведена к отстранению Лукашенко от власти.

"Можно поискать ему хорошую виллу на побережье Ривьеры. Что-нибудь такое. Нам нужно подумать о таком варианте. Ведь, если он позовет русских, последние не уйдут", – заключил экс-советник президента США в эфире телеканала CNBC.

Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Кремль может склонить белорусского лидера к военной агрессии против Европейского союза. В таком случае у границы с Польшей появится российская армия, которая объяснит свое присутствие развертыванием сил НАТО и США в регионе.