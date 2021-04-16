Как Запад втягивает Россию в войну: Генерал Бужинский объяснил простую схему

Генерал-лейтенант Бужинский рассказал, как Запад пытается втянуть Россию в военный конфликт. США и ЕС пытаются обвинить Россию "во всех грехах", объяснил он.

США и Евросоюз критикуют Россию за передвижения войск по собственной территории в рамках плана по втягиванию Москвы в войну. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса и председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.

Он напомнил, что в МИД и Минобороны России уже дали Западу чёткий ответ на вопрос о передвижении войск неподалёку от границы с Украиной. В России проходят военные учения и комплексная проверка всех родов войск.

Похожая ситуация была прошлым летом. Видимо, тогда Запад не возмущался, потому что никто не провоцировал администрацию Трампа и не подстёгивал Украину к нагнетанию ситуации на Донбассе,

- цитирует Евгения Бужинского портал Nation News.

Генерал подчеркнул, что Запад хочет втянуть Россию в военный конфликт, поэтому "обвиняет во всех грехах".