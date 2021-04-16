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Как Запад втягивает Россию в войну: Генерал Бужинский объяснил простую схему

16 апреля 2021, 00:45  •  58 • Политика
Генерал-лейтенант Бужинский рассказал, как Запад пытается втянуть Россию в военный конфликт. США и ЕС пытаются обвинить Россию "во всех грехах", объяснил он.
США и Евросоюз критикуют Россию за передвижения войск по собственной территории в рамках плана по втягиванию Москвы в войну. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса и председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.
Он напомнил, что в МИД и Минобороны России уже дали Западу чёткий ответ на вопрос о передвижении войск неподалёку от границы с Украиной. В России проходят военные учения и комплексная проверка всех родов войск.
Похожая ситуация была прошлым летом. Видимо, тогда Запад не возмущался, потому что никто не провоцировал администрацию Трампа и не подстёгивал Украину к нагнетанию ситуации на Донбассе,
- цитирует Евгения Бужинского портал Nation News.
Генерал подчеркнул, что Запад хочет втянуть Россию в военный конфликт, поэтому "обвиняет во всех грехах".

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