Как Запад переврал историю Второй мировой войны • 136 • Аналитика









Немецкие историки принижают победы советских воинов

Быть проигравшим непрестижно. И даже спустя многие десятилетия после сокрушительного поражения проигравшие, точнее их потомки, пытаются показать, что воевали они неплохо и вполне могли бы победить, если бы… Вот дальше этого «если бы» они и не распространяются, ибо сказать нечего и аргументов никаких привести нельзя.



Зато можно остановиться на отдельных эпизодах войны, на отдельных сражениях и пытаться доказывать, что здесь заслуги Красной Армии преувеличены, потери снижены, а на самом деле вовсе и не красноармейцы били нацистов, а нацисты били красноармейцев. Как так получилось, что в итоге не гитлеровцы захватили Кремль, а советские воины взял штурмом Рейхстаг, не объясняется.



Появился целый ряд книг, как правило принадлежащих перу немецких авторов, в которых существенно принижается доблесть Красной Армии, но находится много места для рассуждений о героизме и профессионализме вермахта.



Кристиан Ганцер – сравнительно молодой человек, историк, посвятивший свою докторскую диссертацию очень интересной теме – исследованию Музея обороны Брестской крепости в Белоруссии. Он – один из авторов нашумевшей книги «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии». В некоторых белорусских СМИ пишут, что книга якобы развенчивает советскую мифологию, но на самом деле она фактически направлена на пересмотр истории Великой Отечественной войны, точнее – такого знакового ее эпизода, как осада Брестской крепости.







Якобы и немецких солдат при штурме Брестской крепости погибло намного меньше, чем указывается в советских и российских источниках, и защитники крепости в плен сдавались в большом количестве. Для чего Ганцер ставит акцент именно на попавших в плен военных, находившихся в крепости? За его научными изысканиями просматривается плохо скрываемое желание дегероизировать оборону крепости, принизить доблесть и мужество советских солдат. И это – не единичный пример из современной немецкой исторической литературы.



Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести памятник на месте знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. По мнению журналиста, в действительности ни о каком масштабном сражении под Прохоровкой не было и речи – друг другу противостояли 672 советских и 186 немецких танков. Существенный перевес был именно в советскую сторону. При этом действия советских танкистов Свен назвал тактикой камикадзе.



Стоит ли называть Свена Келлерхоффа историком? Несмотря на прослушанные лекции в университете, он скорее публицист, чем историк – профессионал. И его публицистика имеет очень заметный уклон в сторону «демифологизации истории», как сейчас модно говорить. Свен Келлерхофф выступал с теорией, объясняющей поражение Германии в Первой мировой войне не военными, а политическими факторами. Также он утверждал, что Гитлер «вынужденно» напал на Советский Союз, вторжение 22 июня 1941 года было якобы превентивным ударом, так как в противном случае на Германию напали бы советские войска.



Вот и говоря о сражении под Прохоровкой, Свен Келлерхофф, приводя различные непроверенные источники, пытается пересмотреть историю с выгодной для Германии позиции. Будто бы германские войска действовали с максимальным героизмом, а советская армия если и побеждала, то лишь благодаря своему колоссальному численному превосходству.







Напомним, что считающееся крупнейшим в истории танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. Командовавший 5-й гвардейской танковой армией РККА генерал-лейтенант Павел Ротмистров называл цифру примерно в 700 подбитых танков с обеих сторон, но более распространена точка зрения советских историков о 350 подбитых немецких танках. Сами немцы называют куда меньшие цифры – 100 танков. Но до таких фантазий, как у Свена Келлерхоффа, который пишет о 5 подбитых танках, прежде не доходили даже самые «отмороженные» немецкие авторы.



Естественно, что публикация Свена Келлерхоффа вызвала вполне закономерное возмущение как в России и других постсоветских республиках, так и в самой Германии, где, к счастью, далеко не все люди разделяют подобный ревизионизм в отношении событий Второй мировой войны. И хотя затем имели место попытки оправдаться, что, мол, автора статьи не так поняли, публикация Келлерхоффа является далеко не первой и, разумеется, не последней на эту тему и прекрасно отражает общую тенденцию к девальвации победы Советского Союза во Второй мировой войне.









Как немецкая Википедия меняет количество погибших

Википедия – глобальный справочник, к которому, с определенными оговорками, обращаются десятки миллионов людей в мире. Но информация в различных вариантах Википедии может отличаться. Так, если мы говорим о событиях Второй мировой войны, то стоит сопоставить российскую и немецкую Википедии. И первое, на что мы обратим внимание – разные цифры потерь Германии (и ее сателлитов) и Советского Союза.



Конечно, отрицать победу СССР над гитлеровской Германией невозможно, но сейчас ревизионисты из ФРГ делают все возможное, чтобы принизить реальные масштабы мужества советских воинов, полководческого таланта советских маршалов и генералов и показать победу едва ли не случайностью. Иначе как воспринимать постоянные корректировки тех же цифр потерь с обеих сторон?



С 22 июня по 20 июля 1941 года Брестская крепость оборонялась от наступавших гитлеровцев. Не столь давно в Википедии количество потерь германских войск оценивалось в 1 197 погибших, потом появилась цифра всего в 429 погибших. То есть, немцы месяц штурмовали крепость, но погибло всего четыре роты, грубо говоря? А откуда такие сведения? Все из той же работы Ганцера, которую мы упоминали выше.



Немецкая Википедия склонна принижать потери Германии практически во всех ключевых сражениях Второй мировой войны на Восточном фронте. Так что даже становится не очень понятно, почему собственно Германия войну Советскому Союзу все же проиграла. Например, возьмем Сталинградскую битву. Великое сражение под Сталинградом определило весь дальнейший ход войны, было переломным, и это признавали все – от англичан и американцев до самих гитлеровцев. Но что мы видим в Википедии?



В русскоязычной Вики потери Советского Союза оцениваются цифрой 1 129 619 человек – это безвозвратные и санитарные потери. Потери Германии и ее союзников – итальянцев, венгров, румын - оцениваются в 1 миллион 500 человек. Теперь заходим на немецкую Вики и что мы видим – общие потери Германии оцениваются в 300 тысяч человек, в том числе 150 тысяч человек погибли в боях или умерли в результате обморожений и болезней. Интересно, что германская Вики решила не указывать количество потерь итальянской, румынской, венгерской армий, которое также исчисляется сотнями тысяч человек.



Британская Википедия, кстати, немного честнее – она оценивает потери вермахта все также в 300 тысяч человек, но пишет и о потерях итальянцев – 114 тысяч человек, венгров – 105 тысяч человек, румын – 109 тысяч человек. Потери Красной Армии и в немецкой, и в английской Википедии названы те же, что и в российской Википедии – 1 миллион 129 – 1 миллион 130 тысяч человек. Что нужно знать об очередном «сливе» Новороссии



Ради интереса обратимся к Википедии на нейтральных языках. Вот турецкая Википедия – туркам нет смысла преувеличивать или преуменьшать потери Германии. И что мы видим? Турецкая Википедия называет потери немецкой армии и ее союзников в 850 тысяч человек. Это количество, конечно, меньше, чем потери, указанные в русскоязычной Википедии, но ни в какое сравнение не идет с данными немецкой Вики. Вот португальская Википедия – там мы видим цифру от 647 300 до 868 374 убитых, раненых, пропавших без вести или захваченных в плен солдат и офицеров армий Германии и ее союзников.



Получается очень странная ситуация. Зачем немецкой Википедии намеренно снижать масштабы потерь германской армии, да еще и не указывать информацию о потерях армий союзных Берлину государств? Единственным объяснением здесь может быть лишь все то же самое стремление переписать историю.



Современной Германии стыдно за сокрушительное поражение под Сталинградом. Но одновременно немцы хотят показать и то, что в сражении, переломившем ход войны, участвовали только они. Это подтверждает версию о значительном численном превосходстве Красной Армии.



Но ведь с немцами вместе на Сталинград шли 220 тысяч итальянских, 200 тысяч венгерских, 143 тысячи румынских, 4 тысячи хорватских солдат и офицеров. В совокупности это около 600 тысяч человек – больше, чем 400-тысячные силы вермахта. То, что союзники Германии были хуже обучены, имели низкую дисциплину и не имели особой мотивации, не рвались в бой – это не проблемы Красной Армии. В Сталинградской битве войска союзников гитлеровской Германии участие принимали, но были наголову разбиты.







Таким образом, в Германии сейчас стараются представить события Второй мировой войны и, в частности, Сталинградской битвы в выгодном для себя свете, используя следующие приемы:



1) Замалчивание истинной численности штурмовавших Сталинград войск противника посредством приведения данных лишь по вооруженным силам Германии. Информация о численности войск союзников Третьего Рейха не приводится.



2) Снижение количества потерь личного состава германской армии с целью продемонстрировать, что Красная Армия сражалась посредственно и серьезный урон гитлеровцам не наносила.



3) Демонстрирование численного превосходства Красной Армии над войсками Третьего Рейха с целью объяснения главной причины поражения под Сталинградом – мол, дело лишь в численности советских войск, но никак не в мужестве солдат и искусстве военачальников.



Сказки о насильниках

Помимо принижения воинской доблести советских солдат и офицеров, в современной западной прессе получили большое распространение мифы о большом количестве военных преступлений против мирного населения, которые совершали советские солдаты на освобождаемых ими территориях Восточной и Центральной Европы.







Главный миф – изнасилование советскими военными двух миллионов немецких женщин. Акцент на изнасилованиях делается для того, чтобы потешить феминисток, представить «русских» несдержанными дикарями и преступниками. Но на самом деле, кто точно грешил с изнасилованиями, так это бойцы колониальных войск Франции, особенно из марокканских подразделений. Это о них ходила страшная слава, причем преступления они совершали и на юге Франции, и в Италии. Конечно, советские солдаты не были ангелами во плоти, и среди них были самые разные люди, были и те, кто мог пойти на грабеж мирного жителя, на изнасилование.



Но эти преступления отнюдь не имели тех масштабов, о которых пишут зарубежные авторы. Кстати, карали советские военные трибуналы за мародерство весьма строго, с преступниками не церемонились, в отличие от тех же западных «союзников», которые старались покрывать преступления своих военнослужащих против мирного населения. Да и не представителям Германии рассуждать о преступлениях против мирных жителей после того, что она совершила на территории Советского Союза, в других странах Восточной Европы с местным населением. В последнее время многие зарубежные средства массовой информации пытаются пересматривать итоги Второй мировой войны, искажая данные о потерях сторон, о понесенном ущербе. И это не единичные случаи, а отчетливо просматриваемая стратегия.Быть проигравшим непрестижно. И даже спустя многие десятилетия после сокрушительного поражения проигравшие, точнее их потомки, пытаются показать, что воевали они неплохо и вполне могли бы победить, если бы… Вот дальше этого «если бы» они и не распространяются, ибо сказать нечего и аргументов никаких привести нельзя.Зато можно остановиться на отдельных эпизодах войны, на отдельных сражениях и пытаться доказывать, что здесь заслуги Красной Армии преувеличены, потери снижены, а на самом деле вовсе и не красноармейцы били нацистов, а нацисты били красноармейцев. Как так получилось, что в итоге не гитлеровцы захватили Кремль, а советские воины взял штурмом Рейхстаг, не объясняется.Появился целый ряд книг, как правило принадлежащих перу немецких авторов, в которых существенно принижается доблесть Красной Армии, но находится много места для рассуждений о героизме и профессионализме вермахта.Кристиан Ганцер – сравнительно молодой человек, историк, посвятивший свою докторскую диссертацию очень интересной теме – исследованию Музея обороны Брестской крепости в Белоруссии. Он – один из авторов нашумевшей книги «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии». В некоторых белорусских СМИ пишут, что книга якобы развенчивает советскую мифологию, но на самом деле она фактически направлена на пересмотр истории Великой Отечественной войны, точнее – такого знакового ее эпизода, как осада Брестской крепости.Якобы и немецких солдат при штурме Брестской крепости погибло намного меньше, чем указывается в советских и российских источниках, и защитники крепости в плен сдавались в большом количестве. Для чего Ганцер ставит акцент именно на попавших в плен военных, находившихся в крепости? За его научными изысканиями просматривается плохо скрываемое желание дегероизировать оборону крепости, принизить доблесть и мужество советских солдат. И это – не единичный пример из современной немецкой исторической литературы.Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести памятник на месте знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. По мнению журналиста, в действительности ни о каком масштабном сражении под Прохоровкой не было и речи – друг другу противостояли 672 советских и 186 немецких танков. Существенный перевес был именно в советскую сторону. При этом действия советских танкистов Свен назвал тактикой камикадзе.Стоит ли называть Свена Келлерхоффа историком? Несмотря на прослушанные лекции в университете, он скорее публицист, чем историк – профессионал. И его публицистика имеет очень заметный уклон в сторону «демифологизации истории», как сейчас модно говорить. Свен Келлерхофф выступал с теорией, объясняющей поражение Германии в Первой мировой войне не военными, а политическими факторами. Также он утверждал, что Гитлер «вынужденно» напал на Советский Союз, вторжение 22 июня 1941 года было якобы превентивным ударом, так как в противном случае на Германию напали бы советские войска.Вот и говоря о сражении под Прохоровкой, Свен Келлерхофф, приводя различные непроверенные источники, пытается пересмотреть историю с выгодной для Германии позиции. Будто бы германские войска действовали с максимальным героизмом, а советская армия если и побеждала, то лишь благодаря своему колоссальному численному превосходству.Напомним, что считающееся крупнейшим в истории танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. Командовавший 5-й гвардейской танковой армией РККА генерал-лейтенант Павел Ротмистров называл цифру примерно в 700 подбитых танков с обеих сторон, но более распространена точка зрения советских историков о 350 подбитых немецких танках. Сами немцы называют куда меньшие цифры – 100 танков. Но до таких фантазий, как у Свена Келлерхоффа, который пишет о 5 подбитых танках, прежде не доходили даже самые «отмороженные» немецкие авторы.Естественно, что публикация Свена Келлерхоффа вызвала вполне закономерное возмущение как в России и других постсоветских республиках, так и в самой Германии, где, к счастью, далеко не все люди разделяют подобный ревизионизм в отношении событий Второй мировой войны. И хотя затем имели место попытки оправдаться, что, мол, автора статьи не так поняли, публикация Келлерхоффа является далеко не первой и, разумеется, не последней на эту тему и прекрасно отражает общую тенденцию к девальвации победы Советского Союза во Второй мировой войне.Википедия – глобальный справочник, к которому, с определенными оговорками, обращаются десятки миллионов людей в мире. Но информация в различных вариантах Википедии может отличаться. Так, если мы говорим о событиях Второй мировой войны, то стоит сопоставить российскую и немецкую Википедии. И первое, на что мы обратим внимание – разные цифры потерь Германии (и ее сателлитов) и Советского Союза.Конечно, отрицать победу СССР над гитлеровской Германией невозможно, но сейчас ревизионисты из ФРГ делают все возможное, чтобы принизить реальные масштабы мужества советских воинов, полководческого таланта советских маршалов и генералов и показать победу едва ли не случайностью. Иначе как воспринимать постоянные корректировки тех же цифр потерь с обеих сторон?С 22 июня по 20 июля 1941 года Брестская крепость оборонялась от наступавших гитлеровцев. Не столь давно в Википедии количество потерь германских войск оценивалось в 1 197 погибших, потом появилась цифра всего в 429 погибших. То есть, немцы месяц штурмовали крепость, но погибло всего четыре роты, грубо говоря? А откуда такие сведения? Все из той же работы Ганцера, которую мы упоминали выше.Немецкая Википедия склонна принижать потери Германии практически во всех ключевых сражениях Второй мировой войны на Восточном фронте. Так что даже становится не очень понятно, почему собственно Германия войну Советскому Союзу все же проиграла. Например, возьмем Сталинградскую битву. Великое сражение под Сталинградом определило весь дальнейший ход войны, было переломным, и это признавали все – от англичан и американцев до самих гитлеровцев. Но что мы видим в Википедии?В русскоязычной Вики потери Советского Союза оцениваются цифрой 1 129 619 человек – это безвозвратные и санитарные потери. Потери Германии и ее союзников – итальянцев, венгров, румын - оцениваются в 1 миллион 500 человек. Теперь заходим на немецкую Вики и что мы видим – общие потери Германии оцениваются в 300 тысяч человек, в том числе 150 тысяч человек погибли в боях или умерли в результате обморожений и болезней. Интересно, что германская Вики решила не указывать количество потерь итальянской, румынской, венгерской армий, которое также исчисляется сотнями тысяч человек.Британская Википедия, кстати, немного честнее – она оценивает потери вермахта все также в 300 тысяч человек, но пишет и о потерях итальянцев – 114 тысяч человек, венгров – 105 тысяч человек, румын – 109 тысяч человек. Потери Красной Армии и в немецкой, и в английской Википедии названы те же, что и в российской Википедии – 1 миллион 129 – 1 миллион 130 тысяч человек.Ради интереса обратимся к Википедии на нейтральных языках. Вот турецкая Википедия – туркам нет смысла преувеличивать или преуменьшать потери Германии. И что мы видим? Турецкая Википедия называет потери немецкой армии и ее союзников в 850 тысяч человек. Это количество, конечно, меньше, чем потери, указанные в русскоязычной Википедии, но ни в какое сравнение не идет с данными немецкой Вики. Вот португальская Википедия – там мы видим цифру от 647 300 до 868 374 убитых, раненых, пропавших без вести или захваченных в плен солдат и офицеров армий Германии и ее союзников.Получается очень странная ситуация. Зачем немецкой Википедии намеренно снижать масштабы потерь германской армии, да еще и не указывать информацию о потерях армий союзных Берлину государств? Единственным объяснением здесь может быть лишь все то же самое стремление переписать историю.Современной Германии стыдно за сокрушительное поражение под Сталинградом. Но одновременно немцы хотят показать и то, что в сражении, переломившем ход войны, участвовали только они. Это подтверждает версию о значительном численном превосходстве Красной Армии.Но ведь с немцами вместе на Сталинград шли 220 тысяч итальянских, 200 тысяч венгерских, 143 тысячи румынских, 4 тысячи хорватских солдат и офицеров. В совокупности это около 600 тысяч человек – больше, чем 400-тысячные силы вермахта. То, что союзники Германии были хуже обучены, имели низкую дисциплину и не имели особой мотивации, не рвались в бой – это не проблемы Красной Армии. В Сталинградской битве войска союзников гитлеровской Германии участие принимали, но были наголову разбиты.Таким образом, в Германии сейчас стараются представить события Второй мировой войны и, в частности, Сталинградской битвы в выгодном для себя свете, используя следующие приемы:1) Замалчивание истинной численности штурмовавших Сталинград войск противника посредством приведения данных лишь по вооруженным силам Германии. Информация о численности войск союзников Третьего Рейха не приводится.2) Снижение количества потерь личного состава германской армии с целью продемонстрировать, что Красная Армия сражалась посредственно и серьезный урон гитлеровцам не наносила.3) Демонстрирование численного превосходства Красной Армии над войсками Третьего Рейха с целью объяснения главной причины поражения под Сталинградом – мол, дело лишь в численности советских войск, но никак не в мужестве солдат и искусстве военачальников.Помимо принижения воинской доблести советских солдат и офицеров, в современной западной прессе получили большое распространение мифы о большом количестве военных преступлений против мирного населения, которые совершали советские солдаты на освобождаемых ими территориях Восточной и Центральной Европы.Главный миф – изнасилование советскими военными двух миллионов немецких женщин. Акцент на изнасилованиях делается для того, чтобы потешить феминисток, представить «русских» несдержанными дикарями и преступниками. Но на самом деле, кто точно грешил с изнасилованиями, так это бойцы колониальных войск Франции, особенно из марокканских подразделений. Это о них ходила страшная слава, причем преступления они совершали и на юге Франции, и в Италии. Конечно, советские солдаты не были ангелами во плоти, и среди них были самые разные люди, были и те, кто мог пойти на грабеж мирного жителя, на изнасилование.Но эти преступления отнюдь не имели тех масштабов, о которых пишут зарубежные авторы. Кстати, карали советские военные трибуналы за мародерство весьма строго, с преступниками не церемонились, в отличие от тех же западных «союзников», которые старались покрывать преступления своих военнослужащих против мирного населения. Да и не представителям Германии рассуждать о преступлениях против мирных жителей после того, что она совершила на территории Советского Союза, в других странах Восточной Европы с местным населением. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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