Как Запад наживается на забастовках в Белоруссии: Пронько раскрыл нехитрую схему

В "общенациональной" забастовке в Белоруссии странным образом не участвуют польские, литовские и белорусско-китайские заводы. Об экономических особенностях белорусского протеста рассказал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Он заметил, что в забастовке участвуют МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Беларуськалий" и ряд других, но не принимают участия фабрики польской компании Kronospan, литовской VMG Industry и "Мебелайн". Белорусско-китайский автозавод "Белджи" также работает в штатном режиме.

"Думаю, что работников этих предприятий волнует судьба страны, но они прекрасно понимают, что стоит им хотя бы заикнуться о забастовке, как они окажутся на улице. Протестовать можно, но не на польские, литовские или китайские деньги", - комментирует ситуацию Юрий Пронько.

Кроме того, забастовка работников "Беларуськалия", одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений, на которого приходится 20% мирового рынка, очень помогла его зарубежным конкурентам. Их акции резко выросли в цене после объявления забастовки и остановки добычи на всех рудниках. Стоимость ценных бумаг крупнейшего в США производителя калийных и фосфорных удобрений компании Mosaic подскочила более чем на треть, израильской Israel Chemicals (ICL) и немецкой K + S - на 18% и 14% соответственно.