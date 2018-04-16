Как Запад будет поджигать Россию • 98 • Аналитика







Нанесенный удар по Сирии — спектакль. Цель — помочь Трампу, насколько это возможно, спасти лицо в той почти безвыходной ситуации, в которую он сам себя загнал. Ведь два раза подряд отыграть назад (первый раз с КНДР) для лидера самой мощной державы было бы, мягко говоря, непростительно.





Впрочем, с одним Трампу повезло: не в правилах Владимира Путина превращать противника в загнанную в угол крысу, он дает возможность отойти, и, по возможности, без особых унижений.



Напомним, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прямо сказал, что Москва вела прямой диалог с комитетом начальников штабов ВС США, а также с НАТО.



Шаманов констатировал, что в комитете Госдумы по обороне не испытывают тревоги в связи с информацией о возможных ударах по Сирии со стороны США. Информацию о функционировании «горячей линии» между Вашингтоном и Москвой подтвердил и Дмитрий Песков.



Нетрудно понять, что шел некий торг о том, как выйти из возникшей ситуация, без опасности возникновения вооруженного конфликта. Причем выйти с достоинством, так чтобы и та, и другая сторона смогли бы представить это как свою победу.



Прошедшее без жертв и с минимальными разрушениями — не более, чем американо-сирийские (российские) «учения». В ходе которых американцы и британцы (а, возможно и французы) пускали «хорошие и умные» ракеты по второстепенным и пустым объектам, откуда военнослужащие САА и техника уже выведены, а сирийская группировка ПВО старались сбить как можно больше «Томагавков». При этом западный блок не сумел заставить Россию активировать системы ПВО в регионе. То есть эффект от этой «разведки боем» был минимален.



Но на этом, собственно, все хорошее и заканчивается. Поскольку даже при таком согласованном выходе из нынешнего сирийского тупика конфронтация будет только нарастать. Да, США, а тем более их европейские партнеры не готовы переть на рожон, когда есть риск получить «ответку» и, соответственно, неприемлемые потери.



Но это означает только то, что непрямые действия против нашей страны будут усилены еще больше. И это может стать для нас весьма серьезной проблемой.



Часть готовящихся в отношении нас мероприятий озвучил Майк Помпео, заявив, что «США вооружат смелых молодых людей, которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии… Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления».



То есть речь может идти о недобитках запрещенной в России террористической организации ИГ, об остатках ваххабитского бандподполья на Северном Кавказе, различных экстремистских группировках, действующих на территории нашей страны.



Причем, судя по всему, эта работа уже идет полным ходом. Весьма тревожные вести поступают из Прибалтики. Известный латвийский правозащитник Владимир Линдерман написал на свой странице в «Фейсбуке», что рижские таксисты сообщают о массовом прибытии в столицу прибалтийской республики американских военных. Причем явно не простых.



«Передаю дословно: четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам. Прилетают гражданскими рейсами, едут по двое, платят кэшем. Эти новенькие сильно отличаются от тех, кого мы развозили раньше. Те были толстые, в основном «латинос», разговорчивые, бухают… А новая партия – молчаливые, спортивные. Налегке, только рюкзак армейский, лица такие… жесткие. И тех, кто возил их, много. По два-три рейса в день», – написал Линдерман.



Очевидно, что речь идет или о сотрудниках USSOCOM (Сил специальных операций США), или об операторах ЧВК, решающих аналогичные задачи. Можно не сомневаться, что их появление в Латвии прямо связано с Россией и той гибридной войной, которую развернул против нас Запад. Если учесть специализацию этих ссошников, то можно предположить что им предстоит подготовка весьма значительного количества боевиков. Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки



Напомним, что в Прибалтике натовские инструктора готовили боевиков из числа украинских и белорусских националистов.



Старой англосаксонской традицией являются удары по мирному населению страны-противника, чтобы побудить его выступить против своей власти.



Так, в годы Второй мировой войны англо-американцами была разработана и реализовывалась концепция бомбовой войны против мирного населения. В ее рамках целые эскадрильи бомбардировщиков засыпали старинные города с преобладающей деревянной и фахверковой застройкой зажигательными бомбами. Расчет был на то, чтобы возникший огненный шторм уничтожал бы даже успевших спрятаться в бомбоубежищах немецких женщин, детей и стариков. Этими бомбовыми холокостами англосаксы намеревались побудить немцев восстать против Гитлера.



Аналогичным способом они воздействовали уже в наше время на Югославию и Ирак. Причем иракцев еще старались выморить блокадой.



Нас бомбить они, к счастью, не сумеют, но предпримут все возможные шаги для того, что бы постараться максимально осложнить жизнь населению нашей страны. Санкции будут продолжаться, расширяться, и углубляться, причем предпочтение будет отдаваться именно тем, которые в первую очередь ударят по простым людям.



Трагедия в Кемерове показала, что пожары или техногенные катастрофы, имеют куда больший общественный резонанс и протестный потенциал, чем «обыкновенный» теракт. Особенно при соответствующих усилиях по формированию общественного мнения и разжиганию конфликта.



Исходя из этого, можно предположить, что террористические усилия могут быть направлены на такие «завуалированные» теракты.



Можно не сомневаться, что Запад готов начать войну, или вернее интервенцию, только в разваливающуюся, охваченную смутой Россию. И потому, неспособную оказать надлежащего сопротивления внешнему вторжению. Войны и интервенции США: полный список



И поэтому важнейшую роль враги нашей страны отводят «пятой колонне».



Английские самолеты первоначально сбрасывали на немецкие города фугасные бомбы, которые должны были выбить окна и сорвать крыши, чтобы была тяга, и дома лучше горели. Следующая волна бомбовозов сыпала на «подготовленный» город зажигательные бомбы, которые превращали его в гигантский костер.



Так и террористы должны будут «взрыхлить» Россию, которую затем постарается поджечь «пятая колонна».



Надо признать, что, несмотря на все наше богатство и кажущуюся самодостаточность, мы находимся в более уязвимом положении, чем КНДР, которая уже давно функционирует как автаркия, где информационные потоки находятся под жестким контролем, а предателей не приглашают на ток-шоу, чтобы повысить рейтинги.



У нас, конечно, другие традиции и другой менталитет, и полностью воспроизвести эту модель у нас нельзя, да и не нужно. Но кое-какие изменения нашей жизни в складывающейся ситуации совершенно необходимы. Есть две новости относительно взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Одна из них хорошая, другая – не слишком. Вопреки сложившейся традиции начнем с хорошей. Широкомасштабной войны США и России не будет. По крайней мере, сейчас.Нанесенный удар по Сирии — спектакль. Цель — помочь Трампу, насколько это возможно, спасти лицо в той почти безвыходной ситуации, в которую он сам себя загнал. Ведь два раза подряд отыграть назад (первый раз с КНДР) для лидера самой мощной державы было бы, мягко говоря, непростительно.Впрочем, с одним Трампу повезло: не в правилах Владимира Путина превращать противника в загнанную в угол крысу, он дает возможность отойти, и, по возможности, без особых унижений.Напомним, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прямо сказал, что Москва вела прямой диалог с комитетом начальников штабов ВС США, а также с НАТО.Шаманов констатировал, что в комитете Госдумы по обороне не испытывают тревоги в связи с информацией о возможных ударах по Сирии со стороны США. Информацию о функционировании «горячей линии» между Вашингтоном и Москвой подтвердил и Дмитрий Песков.Нетрудно понять, что шел некий торг о том, как выйти из возникшей ситуация, без опасности возникновения вооруженного конфликта. Причем выйти с достоинством, так чтобы и та, и другая сторона смогли бы представить это как свою победу.Прошедшее без жертв и с минимальными разрушениями — не более, чем американо-сирийские (российские) «учения». В ходе которых американцы и британцы (а, возможно и французы) пускали «хорошие и умные» ракеты по второстепенным и пустым объектам, откуда военнослужащие САА и техника уже выведены, а сирийская группировка ПВО старались сбить как можно больше «Томагавков». При этом западный блок не сумел заставить Россию активировать системы ПВО в регионе. То есть эффект от этой «разведки боем» был минимален.Но на этом, собственно, все хорошее и заканчивается. Поскольку даже при таком согласованном выходе из нынешнего сирийского тупика конфронтация будет только нарастать. Да, США, а тем более их европейские партнеры не готовы переть на рожон, когда есть риск получить «ответку» и, соответственно, неприемлемые потери.Но это означает только то, что непрямые действия против нашей страны будут усилены еще больше. И это может стать для нас весьма серьезной проблемой.Часть готовящихся в отношении нас мероприятий озвучил Майк Помпео, заявив, что «США вооружат смелых молодых людей, которые сопротивляются российской экспансии на Украине и в Грузии… Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления».То есть речь может идти о недобитках запрещенной в России террористической организации ИГ, об остатках ваххабитского бандподполья на Северном Кавказе, различных экстремистских группировках, действующих на территории нашей страны.Причем, судя по всему, эта работа уже идет полным ходом. Весьма тревожные вести поступают из Прибалтики. Известный латвийский правозащитник Владимир Линдерман написал на свой странице в «Фейсбуке», что рижские таксисты сообщают о массовом прибытии в столицу прибалтийской республики американских военных. Причем явно не простых.«Передаю дословно: четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам. Прилетают гражданскими рейсами, едут по двое, платят кэшем. Эти новенькие сильно отличаются от тех, кого мы развозили раньше. Те были толстые, в основном «латинос», разговорчивые, бухают… А новая партия – молчаливые, спортивные. Налегке, только рюкзак армейский, лица такие… жесткие. И тех, кто возил их, много. По два-три рейса в день», – написал Линдерман.Очевидно, что речь идет или о сотрудниках USSOCOM (Сил специальных операций США), или об операторах ЧВК, решающих аналогичные задачи. Можно не сомневаться, что их появление в Латвии прямо связано с Россией и той гибридной войной, которую развернул против нас Запад. Если учесть специализацию этих ссошников, то можно предположить что им предстоит подготовка весьма значительного количества боевиков.Напомним, что в Прибалтике натовские инструктора готовили боевиков из числа украинских и белорусских националистов.Старой англосаксонской традицией являются удары по мирному населению страны-противника, чтобы побудить его выступить против своей власти.Так, в годы Второй мировой войны англо-американцами была разработана и реализовывалась концепция бомбовой войны против мирного населения. В ее рамках целые эскадрильи бомбардировщиков засыпали старинные города с преобладающей деревянной и фахверковой застройкой зажигательными бомбами. Расчет был на то, чтобы возникший огненный шторм уничтожал бы даже успевших спрятаться в бомбоубежищах немецких женщин, детей и стариков. Этими бомбовыми холокостами англосаксы намеревались побудить немцев восстать против Гитлера.Аналогичным способом они воздействовали уже в наше время на Югославию и Ирак. Причем иракцев еще старались выморить блокадой.Нас бомбить они, к счастью, не сумеют, но предпримут все возможные шаги для того, что бы постараться максимально осложнить жизнь населению нашей страны. Санкции будут продолжаться, расширяться, и углубляться, причем предпочтение будет отдаваться именно тем, которые в первую очередь ударят по простым людям.Трагедия в Кемерове показала, что пожары или техногенные катастрофы, имеют куда больший общественный резонанс и протестный потенциал, чем «обыкновенный» теракт. Особенно при соответствующих усилиях по формированию общественного мнения и разжиганию конфликта.Исходя из этого, можно предположить, что террористические усилия могут быть направлены на такие «завуалированные» теракты.Можно не сомневаться, что Запад готов начать войну, или вернее интервенцию, только в разваливающуюся, охваченную смутой Россию. И потому, неспособную оказать надлежащего сопротивления внешнему вторжению.И поэтому важнейшую роль враги нашей страны отводят «пятой колонне».Английские самолеты первоначально сбрасывали на немецкие города фугасные бомбы, которые должны были выбить окна и сорвать крыши, чтобы была тяга, и дома лучше горели. Следующая волна бомбовозов сыпала на «подготовленный» город зажигательные бомбы, которые превращали его в гигантский костер.Так и террористы должны будут «взрыхлить» Россию, которую затем постарается поджечь «пятая колонна».Надо признать, что, несмотря на все наше богатство и кажущуюся самодостаточность, мы находимся в более уязвимом положении, чем КНДР, которая уже давно функционирует как автаркия, где информационные потоки находятся под жестким контролем, а предателей не приглашают на ток-шоу, чтобы повысить рейтинги.У нас, конечно, другие традиции и другой менталитет, и полностью воспроизвести эту модель у нас нельзя, да и не нужно. Но кое-какие изменения нашей жизни в складывающейся ситуации совершенно необходимы. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 98 Источник Похожие новости Фиаско «красивых и умных». Технические моменты провального удара по Сирии Ударили. Опозорились. Успокоились! Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?..

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