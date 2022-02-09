Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка

Бывший шеф Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба поведал об обстоятельствах убийства Михаила Толстых (позывной «Гиви»), командира батальона ополчения ДНР «Сомали». По его словам, взрывчатку в кабинет Гиви пронесла и заложила 20-летняя студентка киевского университета культуры Анастасия Петрига, прикрывал её сотрудник СБУ Олег Сугерей, руководил операция сам Бурба, а приказ об убийстве отдал тогдашний президент Пётр Порошенко. Сработали круче «Моссада», – хвалится Бурба.

Сюжет: Украинский кризис

А вот, собственно, и интрига. Гиви погиб в феврале 2017 года. Петриге тогда удалось скрыться, улизнув из Макеевки по чужим документам, а вот Сугерею – нет. Его задержали месяц спустя, как отмечает сам Сугерей, «в результате предательства». Далее организатор убийства расписывает, как над ним издевались «на подвале» в Донецке: «подвергся нечеловеческим пыткам», «отбивали внутренние органы, гениталии, били током». «На подвале» Сугерей, по его же словам, просидел 2 года и 8 месяцев – «в сырой подземной одиночной камере». А затем произошло странное: 29 декабря 2019 года – аккурат под новогодние праздники, – его выдали украинской стороне в ходе очередного обмена. Сомнительно, впрочем, что организатора убийства легендарного Гиви могли вот так взять и выдать – тут, скорее всего, не обошлось без предательства. Понять несложно: «обменный фонд» перед тем, как начать обмен, неоднократно перетасовывали, кого-то вычёркивая из списков, а кого-то включая – так военный преступник и попал в «обменный фонд». В общем, Сугерею дали улизнуть – и хорошо бы установить, чьих рук это дело. Кто формировал и подавал финальную версию списков.

А теперь – вишенка на торте. В январе 2020 года Сугерея с Петригой «закрытым» указом наградили (ходили слухи, что им дали «героев Украины» – но подтверждения этой информации нет, ибо указы-то секретные). Зато достоверно известно, что награды убийцам вручал лично Владимир Зеленский. Известно и то, что Петрига ещё, как минимум, однажды побывала в Донецке, участвуя в подготовке теракта (по счастью, неудавшегося). Кстати, лавры Бурбы – как организатора убийства Гиви, – оспаривает 5-е управление департамента контрразведки СБУ (указывая, что Сугерей был его сотрудником, а не ГУР МО Бурбы, хотя зачастую эти ведомства действовали совместно – в частности, в ходе сорвавшейся попытки похищения Игоря Стрелкова). Главное же теперь в этой истории – установить личности тех, кто допустил обмен Сугерея.