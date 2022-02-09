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Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка

09 февраля 2022, 16:15  •  387 • Украина
Бывший шеф Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба поведал об обстоятельствах убийства Михаила Толстых (позывной «Гиви»), командира батальона ополчения ДНР «Сомали». По его словам, взрывчатку в кабинет Гиви пронесла и заложила 20-летняя студентка киевского университета культуры Анастасия Петрига, прикрывал её сотрудник СБУ Олег Сугерей, руководил операция сам Бурба, а приказ об убийстве отдал тогдашний президент Пётр Порошенко. Сработали круче «Моссада», – хвалится Бурба.
Сюжет: Украинский кризис
А вот, собственно, и интрига. Гиви погиб в феврале 2017 года. Петриге тогда удалось скрыться, улизнув из Макеевки по чужим документам, а вот Сугерею – нет. Его задержали месяц спустя, как отмечает сам Сугерей, «в результате предательства». Далее организатор убийства расписывает, как над ним издевались «на подвале» в Донецке: «подвергся нечеловеческим пыткам», «отбивали внутренние органы, гениталии, били током». «На подвале» Сугерей, по его же словам, просидел 2 года и 8 месяцев – «в сырой подземной одиночной камере». А затем произошло странное: 29 декабря 2019 года – аккурат под новогодние праздники, – его выдали украинской стороне в ходе очередного обмена. Сомнительно, впрочем, что организатора убийства легендарного Гиви могли вот так взять и выдать – тут, скорее всего, не обошлось без предательства. Понять несложно: «обменный фонд» перед тем, как начать обмен, неоднократно перетасовывали, кого-то вычёркивая из списков, а кого-то включая – так военный преступник и попал в «обменный фонд». В общем, Сугерею дали улизнуть – и хорошо бы установить, чьих рук это дело. Кто формировал и подавал финальную версию списков.
А теперь – вишенка на торте. В январе 2020 года Сугерея с Петригой «закрытым» указом наградили (ходили слухи, что им дали «героев Украины» – но подтверждения этой информации нет, ибо указы-то секретные). Зато достоверно известно, что награды убийцам вручал лично Владимир Зеленский. Известно и то, что Петрига ещё, как минимум, однажды побывала в Донецке, участвуя в подготовке теракта (по счастью, неудавшегося). Кстати, лавры Бурбы – как организатора убийства Гиви, – оспаривает 5-е управление департамента контрразведки СБУ (указывая, что Сугерей был его сотрудником, а не ГУР МО Бурбы, хотя зачастую эти ведомства действовали совместно – в частности, в ходе сорвавшейся попытки похищения Игоря Стрелкова). Главное же теперь в этой истории – установить личности тех, кто допустил обмен Сугерея.

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