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Как задавить американские соцсети: Гаспарян назвал единственный способ

18 марта 2021, 23:55  •  83 • Политика
Политолог Гаспарян призвал конкурентно задавить западные соцсети. "Нам надо у себя иметь площадку, которую мы будем экспортировать туда. Тогда они не смогут её заблокировать", - объяснил политолог.
Полностью задавить американские социальные сети можно, только создав им качественную альтернативу. Как это сделать, рассказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
По его словам, российская альтернатива американским соцсетям должна быть, прежде всего, привлекательной для пользователей. Они должны иметь возможность зарабатывать на ней.
Нам надо у себя иметь площадку, которую мы будем экспортировать туда. Тогда они не смогут её заблокировать,
- цитирует политолога Nation News.
Гаспарян добавил, что России необходимо научиться продвигать свои интернет-ресурсы за рубежом. Это позволит транслировать на Запад российские ценности и взгляды, подчеркнул эксперт.

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