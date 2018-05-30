Как задать вопрос Владимиру Путину во время "Прямой линии" в 2018 году

Очередная “Прямая линия” с президентом России Владимиром Путиным, во время которой президент общается с гражданами страны, в этом году пройдет 7 июня. Вопросы главе государства принимают по разным каналам связи начиная с 8 утра 27 мая и вплоть до окончания эфира, который стартует в полдень 7 июня. Самые важные и интересные из них прозвучат во время программы.

Формат "Прямой линии"-2018, как обещают, будет немного отличен от предыдущих сеансов связи президента с народом. Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этом году предусмотрены некоторые новации технологического плана, которые позволят расширить географию и объем общения российского лидера с гражданами.

Как задать вопрос президенту во время “Прямой линии” в 2018 году

Есть несколько способов:

Позвонив по телефону. Бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов в Единый центр обработки сообщений из любой точки России принимается по номеру 8-800-200-40-40. Звонки из-за границы - 7-499-550-40-40 и 7-495-539-40-40.

С помощью СМС или ММС-сообщений. Принимаются на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи, отправка при этом бесплатная. Но тут есть ограничения: объём текста (только на русском языке) не должен превышать 70 знаков .

Задать вопрос на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через официальное мобильное приложение «Москва-Путину». Кстати, через приложение можно будет выйти на видеосвязь со студией, если ваш вопрос будет отобран для прямого эфира.

Через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы "Прямой линии" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Туда можно отправить даже видеовопрос. Есть еще приложение «ОК Live», через которое тоже возможна прямая видеосвязь.

Где будут транслировать “Прямую линию”

Посмотреть эфир “Прямой линии” зрители смогут на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", программа будет идти на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Следить за ходом “Прямой линии” можно также будет на сайте kp.ru и в эфире Радио “Комсомольская правда”.

О чем спрашивают президента

Есть традиционные темы, которые затрагиваются во время “Прямых линий”. Это проблемы ЖКХ, транспорта, доходов населения, здравоохранения и образования. Поступают вопросы и касающиеся внешней политики страны. Кроме того, президенту рассказывают о конкретных проблемах, житейских историях, просят помощи в сложной жизненной ситуации.

Задают во время “Прямой линии” и личные вопросы главе государства. К примеру, в прошлом году у президента спросили о его внуках. А еще поинтересовались, куда бы он отправился, будь у него машина времени. “Я бы хотел посмотреть, как строился Петербург или побеждали наши деды в Великой Отечественной”, - ответил Путин.

“Прямые линии” в цифрах

Эта “Прямая линия” для Владимира Путина станет 16-й и первой в его новом шестилетнем президентском сроке. А всего на вопросы граждан Путин отвечал 15 раз - 11 в качестве главы государства и четыре как премьер-министр. Впервые “Прямую линию” провели 24 декабря 2001 года и в дальнейшем устраивали ее ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

В прошлом году на “Прямую линию” прислали порядка двух миллионов вопросов. А рекордным стал 2015 год, когда в адрес главы государства направили 3,25 млн обращений.

Сколько продлится “Прямая линия”, пока неизвестно, регламента тут не существует. Судя по опыту прошлых лет, диалог президента с народом продолжается около четырех часов. Максимальное время зафиксировали в 2013 году - тогда Путин отвечал на вопросы россиян 4 часа 48 минут. В прошлом году диалог продлился 3 часа 56 минут, российскому лидеру за это время задали свыше 70 вопросов.

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