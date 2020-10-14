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Как за Скрипаля: в Германии уточнили детали санкций по делу Навального
14 октября 2020, 16:40 • 56 • Политика
Имена россиян, которых предлагается наказать, внесли Берлин и Париж
Санкции из-за отравления блогера Алексея Навального будут персональными. В черный список внесены 6 граждан РФ и одна организация. Детали уточнил в среду, 14 октября, официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Инициатива направлена на отдельных лиц, которые ответственны за это (отравление Навального – прим.ред.), а также на тех, кто участвовал в создании "Новичка",
– цитирует Бургера swissinfo.ch. Как отметил немецкий дипломат, предложения, кого внести в список, поступили из Берлина и Парижа и были приняты Советом ЕС единогласно.
Официально санкционный список планируется озвучить в четверг, 15 октября, сообщил в "Твиттере" журналист "Радио Свободы" Рикард Жозвяк. Но, по информации агентства dpa, физические лица – это сотрудники российских силовых структур, а организация – это НИИ Органической химии и технологии, где предположительно разрабатывался "Новичок". Их активы за рубежом заморозят, поездки в ЕС запретят.
Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на источник в ЕС, с введением в силу указанных санкций проблем не возникнет – они будут приняты по отработанной на "деле Скрипалей" схеме в рамках мер по незаконному применению химоружия.
Ранее 14 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции Брюсселя по делу Навального.
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