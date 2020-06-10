Как за марлевой стеной: масочный режим останется надолго

Режим обязательного использования медицинских масок в Москве и других регионах необходимо сохранить в общественном транспорте и местах большого скопления людей — о его отмене можно говорить не раньше осени. Такое мнение высказали «Известиям» эксперты, комментируя заседание координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством Михаила Мишустина. О том, что на возвращение к нормальному режиму потребуется еще два месяца, заявил и мэр Москвы Сергей Собянин , хоть и признал, что эпидемия пошла на убыль . Премьер-министр также считает, что статистика заболеваемости показывает замедление распространения вируса, но необходимо продолжать соблюдать меры безопасности.

Снимать аккуратно

В России эпидемия COVID-19 идет на спад, но несмотря на снижение числа пациентов, меры защиты от инфицирования соблюдать по-прежнему необходимо, считает Михаил Мишустин . По его мнению, крайне важно продолжить поддержку и обеспечить средствами индивидуальной защиты волонтеров, сотрудников социальных служб — всех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране постепенно замедляется. Однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности, — сказал премьер-министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила председателю правительства, что тестирование в 46 субъектах выявило иммунитет к вирусу почти у 14% из 650 тыс. прошедших обследование россиян . Лучше всего антитела вырабатываются у детей. Среди несовершеннолетних до 17 лет — почти 20%, у людей от 18 до 64 лет — 14%, а 65 лет и старше — 11%.

Равнение на центр

— Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и сейчас, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни, — заявил Михаил Мишустин.

Еще в апреле на столицу и область приходилось 67% от всех заражений в стране. Сегодня эта цифра составляет 23% . Московский градоначальник Сергей Собянин на совещании доложил, что полностью к нормальной жизни столица сможет вернуться только через два месяца . По его словам, на 100% победить вирус невозможно и он остается с нами «надолго или навсегда».

Позже мэр заявил журналистам, что в июне смертность будет гораздо ниже. «Эпидемия пошла на убыль , и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае», — сказал он.

Мэр напомнил, что он объявил о новом этапе снятия ограничений, который будет проходить в несколько шагов . С 9 июня в городе отменен домашний режим, график прогулок и обязательное оформление пропусков. К работе возвращаются ряд предприятий сферы услуг. С 16 июня стоматологические клиники города начнут прием пациентов. Работу возобновят библиотеки, риелторские конторы, службы проката и летние веранды. С 23 июня планируется открытие ресторанов, объектов спорта. Несмотря на существенные послабления, масочно-перчаточный режим в столице сохраняется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Никакие средства индивидуальной защиты не защитят от заражения вирусом, если человек не будет при этом также соблюдать базовые правила гигиены, считает заслуженный врач РФ и член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

— Мы знаем, что болезнь может протекать бессимптомно или человек может быть заражен до проявления клинических симптомов. Другими словами, многие могут даже не догадываться, что заражены и являются переносчиками вируса, — сказала «Известиям» сенатор. — В том числе и для этого сохраняется масочный режим.

Отменить его будет логично осенью, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его мнению, резкий выход из карантина может привести к очередному всплеску болезни, но перегибать с ограничительными мерами также не стоит. Сейчас как минимум необходимо сохранить требования по наличию масок в общественном транспорте.

Не до конца понимаем

Резкое падение заболеваемости в Москве вызвало вопросы у вирусологов. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев пояснил, что снижение должно было быть более плавным, на несколько процентов в день, а у нас произошло падение прироста за неделю в два раза.

— И эта ситуация вызывает некую озадаченность и показывает, что мы не до конца понимаем закономерности, по которым развивается эта вспышка. Нам только предстоит в этом разобраться, — сказал «Известиям» эксперт . — С плато мы уже вышли и идем на снижение, но пока сохраняется угроза распространения вируса . Число заболевших в день достаточно большое, и нет уверенности, что ситуация стабильная.

Он подчеркнул, что именно сейчас необходимо соблюдать важные профилактические меры, прежде всего, ношение масок и перчаток в общественных местах. Говорить об отказе от них мы сможем, когда в Москве будет намного меньше заболевших в день, например, менее 200.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным московской мэрии, за прошедшие сутки в городе было подтверждено 1195 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 12 апреля . При этом, как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице выздоровели уже более половины заболевших коронавирусом пациентов . Всего в Москве было зафиксировано 199 785 случаев заражения COVID-19. 113 533 человека пошли на поправку после прохождения лечения.

В России за последние сутки выявлено 8404 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах . Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 493 657 случаев заболевания. За последние сутки 216 летальных случаев, а всего от COVID-19 в России умерли уже 6358 человек.

На заседании Анна Попова также заявила, что уже 41 регион перешел на первый этап снятия режима ограничений и еще 10 субъектов России к этому готовы. А шесть регионов перешли на второй этап.

Региональные власти контролируют ситуацию, и в случае ее ухудшения смогут вернуть некоторые меры , считает член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

— Надо учитывать, что снятие ограничений не говорит о том, что люди могут расслабиться, сразу выходить гулять в парки, жарить шашлыки, устраивать массовые мероприятия. Все в любом случае должны продолжать защищать себя всеми доступными способами, — сказал «Известиям» Борис Менделевич.

В начале мая Роспотребнадзор представил план снятия ограничений основываясь на трех главных критериях: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом и охват тестированием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно предписанию ведомства, первый этап начинается, когда коэффициент распространения инфекции снизится до единицы. В этот период возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Когда коэффициент не превышает 0,8, начинается второй этап. При таких условиях разрешается уже уличная торговля.

На третьем этапе, когда коэффициент не превышает 0,5, открываются все магазины и предприятия сферы услуг — без ограничений по площади и количеству посетителей. Смогут открыться и кафе, правда, между столиками будет 1,5–2 м или перегородка.